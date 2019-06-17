【周庭DQ案】被硬指不擁護《基本法》未予機會解釋　周指程序不當

香港眾志周庭，去年欲參選立法會港島區補選，但遭選舉主任裁定提名無效。被「DQ」的周庭在高等法院提選舉呈請，案件今(17日)在高等法院審理，周庭律師指，選舉主任程序不當，未有給予周回應的機會，便裁定她不擁護《基本法》及效忠香港，屬程序不當。同時，選舉主任以她和香港眾志過去的言論以考慮，或會引起寒蟬效應，妨礙言論自由。

周庭開審前在庭外稱，不會估計審訊結果。另一名眾志成員羅冠聰亦有到場支持。（張浩維攝）

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申請人周庭，答辯人為時任選舉主任鄧如欣(下稱選舉主任)，以及在該次補選中勝出的區諾軒。周庭在案件開案前稱，不會估計本案的勝算。

認為只有未有簽聲明才算無效

代表周庭的資深大律師石永泰指出，法例只要求獲提名的立法會參選人在提名表格聲明，擁護《基本法》及效忠香港，認為只應在參選人未有簽署下，才可裁定提名無效。

石律師續指，選舉主任以周或香港眾志在一至兩年前的言論，去裁定周不擁護《基本法》及效忠香港，認為此舉或會引致寒蟬效應，妨礙言論自由。

選舉主任未予周解釋程序不當

律師又指出，無論是周或她的政黨香港眾志，都沒有提倡或支持香港獨立，相反，他們是支持一國兩制。他們只是提倡公投，而香港獨立只是其中的選項。惟選舉主任僅以表面證據，裁定周不擁護《基本法》或效忠香港，又沒有給予機會周回應，屬程序上不當。

看不到自決可致香港獨立

石又強調，香港眾志的主張並非可信服的證據，去裁定周庭不擁護《基本法》和效忠香港。對於選舉主任指，提倡自決的做法，可能引致香港獨立，石反駁，看不到自決可能引致香港獨立。

案件編號：HCAL 804/2018