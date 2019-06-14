【逃犯條例】周庭上日本TBS直播：香港本來優勢會盡失

香港眾志常委周庭繼周一（10日）出席東京的日本記者俱樂部記者會後，12日再度上日本TBS新聞節目「news23」，以流利日語解釋港府修訂逃犯條例及香港示威人士的情況。今次節目更是以直播對談形式進行，周庭強調，香港一直是有自由及公平的法治社會，如果錯過今次機會（反修例），香港本來有的優勢就會盡失，「香港就可能不再是香港」。節目亦有播出她向日本大學生演講的片段，有大學生指，希望當地的年輕人看見她後，都有所行動就最好了。亦有日本網民大讚當很多人都害怕被「點相」時，她卻堂堂正正出面控訴，「非常有型」。

周庭12日上日本TBS新聞節目「news23」，以流利日語解釋港府修訂逃犯條例及香港示威人士的情況。（news23 片段截圖）

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《逃犯條例》修訂原定在前日（12日）於立法會恢復二讀，最終觸發大型警民衝突，警方共發放了超過150枚催淚彈、約20發布袋彈、及數發橡膠子彈。當日香港眾志常委周庭則身在東京，於日本TBS新聞直播節目「news23」中，以日語解釋示威情況。

周庭指，警方於行動期間將槍口面向市民，「警察並不是對準腳，而是直接瞄準頭部，故示威人士都感受到『要被殺了』的恐怖感，有人更是滿身鮮血，很多香港人都害怕會出現第二次天安門事件」。

周庭12日上日本TBS新聞節目「news23」，以流利日語解釋港府修訂逃犯條例及香港示威人士的情況。（news23 片段截圖）

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有TBS記者於金鐘採訪時亦中了催淚彈，該名記者其後報道指，在採訪過程中看到大部份人都戴着口罩及眼罩，除了是防止受催淚氣體影響，更是防止被「點相」，亦有很多人拒絕受訪。周庭指，示威者都是怕修訂獲通過後，會被認出及被莫須有的罪名，遭引渡到內地。

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周庭又提到早前6月9日遊行中，有三至四成人是人生第一次參加遊行，指：「香港一直是有自由及公平的法治社會，如果錯過今次機會（反修例），香港本來有的優勢就會盡失」。她續指，今次修訂不只影響香港人，「外國觀光客、記者及商人，只要是中國不喜歡的，都可能在香港遭引渡」，「所以今次不單止是談及人權及自由，是關乎自身安全的問題，大家都抱着最後一次參加遊行的覺悟上街」。當主播問她：「錯過這機會就不能回頭了？」周庭更斬釘截鐵地說，「錯過了，香港就可能不再是香港！」

周庭最後指，國際輿論對香港非常重要，今次到東京就是希望日本政府可以明確地表達立場及意見。她在出席電視節目前，亦到了明治大學向當地大學生演講，片段亦於節目中段播出，有當地大學生回應指，欣賞周庭有明確目標及主張，亦有大學生指「希望日本的年輕人看到她後，都有所行動就最好了」。而網民則大讚周庭直播時表演勇敢不怯場，「很多人都害怕自己的臉被認着時，她卻為了大家堂堂正正地出面控訴，非常有型」，更有人形容好是香港的「聖女貞德」。

（綜合）