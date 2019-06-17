【逃犯條例】林鄭晤教育界　與會者引述：暫緩等同撤回　不會重推

行政長官林鄭月娥於上周六（15日）宣布「暫緩」《逃犯條例》修訂，但民陣翌日再次發起遊行要求政府「撤回」修訂，大會公布有近200萬人上街，警方則指經原定路線高峰期有33.8萬人參加。 林鄭月娥今早（17日）分別與高等教育界、中小學校長及宗教界代表會面。與會的中學校長會主席鄧振強引述，林鄭月娥親口承認：「暫緩（《逃犯條例》修訂）已等同撤回，不會再提出修例。」鄧振強在席間建議，政府應成立獨立調查委員會，調查「官民對立」問題。

特首林鄭月娥周六（15日）宣布特區政府決定暫緩《逃犯條例》修例工作。（梁鵬威攝）

李家超避席

中學校長會主席鄧振強表示，林鄭月娥與中小學校長會代表的會面歷時1小時15分鐘，與會官員包括政制及內地事務局局長聶德權、教育局局長楊潤雄及商務及經濟發展局局長邱騰華等問責官員；惟修例「主要推手」保安局局長李家超未有列席。

據悉，會面內容主要圍繞近期的社會對立情況，有與會校長表示，由於中學正值考試時期，參與示威或衝突的中學生人數不多，但擔憂若爭議持續，或會牽動更多中學生參與其中。

有與會校長反映，政府在短時間內將6月12日的衝突定性為「暴動」，此舉令在場年輕人均成為「暴徒」，但未必每個出席的年輕人均有暴力行徑，促請特首重新考慮相關決定。

鄧振強建議，政府應成立獨立調查委員會，調查「官民對立」問題。（資料圖片）

鄧振強引述林鄭月娥回覆指，明白大部分年輕人是和平，會繼續聆聽意見。林鄭月娥又向與會校長表示：「在政府角度，暫緩（《逃犯條例》修訂）已等同撤回，（政府）不會再提出修例。」

鄧振強在席間建議，政府應成立獨立調查委員會，調查整個6月的「官民對立」問題，他認為：「重建社會信任是起點，不會再執着是否『（對林鄭的說法）收貨』。」

對於昨日的遊行，鄧振強認為秩序良好，佔據金鐘夏慤道的示威者，今早更是主動撤出讓道路重開，均屬「有理有節」。

民陣周日（16日）舉行第四次反修例遊行，大會公布有近200萬人上街。（資料圖片／李澤彤攝）

民陣昨日（16日）舉行第四次反修例遊行，大會公布有近200萬人上街。政府發新聞稿回應指，林鄭月娥承認由於政府工作上的不足，令香港社會出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民感到失望和痛心，她為此向市民致歉，並承諾會以最有誠意的態度接受批評。