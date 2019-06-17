【逃犯條例】林正財認同學生不是暴徒　相信林鄭道歉「真誠真摯」

反對《逃犯條例》修訂爭議不斷，多次引發市民上街抗議，政府昨日（16日）晚上發聲明，特首林鄭月娥承認因工作上不足令社會出現大的矛盾，「為此向市民致歉，並承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進，為廣大市民服務」。 行政會議成員林正財今日（17日）表示，再次會見林鄭，相信對方昨日的道歉是真誠及真摯，也非首次向行會成員表示對香港市民感抱歉；對於造成社會分裂及多人站出來遊行，相信林鄭會在日後的日子深切反省及反思，「摸到市民脈搏及心聲。」

2019年6月12日下午，反對逃犯條例修訂的爆發大規模示威衝突，警方用催淚彈、橡膠子彈清場，有示威者被制伏。（資料圖片 / 李澤彤攝）

林正財表示，林鄭月娥今日在禮賓府會面了不同界別人士，包括大學、中小學校長以及宗教人士。他引述與林鄭見面內容，指對方清楚及真誠表達道歉，他認為特首本人及團隊會深刻反省反思修訂《逃犯條例》引來的風波。林正財說，目前所謂的「暫緩」基本上等於「撤回」，相信政府每用一個字都要作很多考慮。

他強調，這兩星期市民的聲音好清晰，特首也明白錯判法律上的正確方案，以為所有市民明白及接受，故昨日的聲明也顯示以最謙卑態度接受批評，也寫得很有誠意，希望與市民修補關係。他認為，是次特首及團隊反思機會對日後社會有正面意義，要仔細聆聽市民聲音，明白市民心底的擔憂，也相信林鄭會把握機會在不久將來面對市民及道歉。

被捕者不一定以「暴徒」名稱起訴

此外，林正財認同「學生不是暴徒」的說法，解釋指無論是過去兩個星期日及上周三的示威活動，大部分學生都「好和平」，只是希望把心底說話告訴政府及特首。他又認為，被捕人士不一定會被以「暴徒」名稱起訴，有關程序仍需經過警方調查及律政司考慮，才按個別行為作出檢控，非必然定罪，政府亦沒有定性在這段日子內發生的事情是「暴亂」。他又相信，在今個立法會會期內沒有時間恢復《逃犯條例》修訂二讀，故認為暫緩修例基本上等同撤回。