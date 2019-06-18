港府「青年委員自薦計劃」公開招募　 「堅上場、真發聲」作招徠

港府今（18日）宣布，公開招募青年人參與第3期「青年委員自薦計劃」，10個委員會包括撲滅罪行委員會、精神健康諮詢委員會及促進殘疾人士就業諮詢委員會等，將各開放兩個名額，予18至35歲、有志服務社會的青年人申請。截止日為7月17日。

民政事務局發言人表示，本屆政府致力做好與青年「三業三政」相關工作， 即關注青年的學業、事業和置業，並鼓勵青年議政、論政和參政，將繼續創造有利條件，吸納青年人加入不同決策局，或部門轄下的諮詢委員會。

翻查民政事務局官網所見，首頁即有宣傳橫額彈出，更附註「堅上場、真發聲」標語，未知是否另有所指。