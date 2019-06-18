港府「青年委員自薦計劃」公開招募　 「堅上場、真發聲」作招徠

港府今（18日）宣布，公開招募青年人參與第3期「青年委員自薦計劃」，10個委員會包括撲滅罪行委員會、精神健康諮詢委員會及促進殘疾人士就業諮詢委員會等，將各開放兩個名額，予18至35歲、有志服務社會的青年人申請。截止日為7月17日。
民政事務局發言人表示，本屆政府致力做好與青年「三業三政」相關工作， 即關注青年的學業、事業和置業，並鼓勵青年議政、論政和參政，將繼續創造有利條件，吸納青年人加入不同決策局，或部門轄下的諮詢委員會。
翻查民政事務局官網所見，首頁即有宣傳橫額彈出，更附註「堅上場、真發聲」標語，未知是否另有所指。
民政事務局FB早前發表影片，招募18至35歲年青人加入政府諮詢委員會。（民政事務局影片截圖/資料圖片）
民政事務局已成立招募委員會，負責監督「自薦計劃」的推行情況。招募委員會成員包括民政事務局局長、青年發展委員會代表、該10個委員會的非官方主席或委員及／或相關局署的代表。招募委員會下設10個評審小組，負責所收到的申請。評審小組會舉行面試，以便進行評審。發言人續指，自薦計劃已經常規化，每年會進行兩次招募，目標是在本屆政府內把18至35歲的青年成員的整體比例提高至15%。
登入民政市務局官網所見，即有宣傳橫額彈出，並以「堅上場、真發聲」作呼籲。(民政事務局官網截圖)
第3期「青年委員自薦計劃」開放申請的10個委員會：
（一）撲滅罪行委員會
（二）精神健康諮詢委員會
（三）電訊服務用戶及消費者諮詢委員會
（四）華人廟宇委員會轄下文化及宣傳小組
（五）華人永遠墳場管理委員會
（六）香港檢測和認證局轄下人力發展小組
（七）香港電影發展局
（八）促進殘疾人士就業諮詢委員會
（九）郊野公園及海岸公園委員會
（十）公共圖書館諮詢委員會
評審小組會考慮申請人是否符合以下3項條件：誠心為社會服務、對有關政策範疇有一定認識，以及具備良好分析和溝通能力。上述3項條件是「自薦計劃」的唯一評審準則。在用人唯才的原則下，政府希望透過「自薦計劃」招募誠心為社會服務、能對相關委員會作出貢獻的青年人，推薦給相關委員會所屬的政策局／部門考慮委任。視乎實際申請數目，評審工作將於今年第四季完成。
第三期「自薦計劃」的申請表和具體詳情已經上載於民政事務局網頁。填寫申請表時，申請人須以文字（不多於600字）或影片、錄音（不長於三分鐘），以中文或英文闡述自己為何適合獲委任為所選委員會的委員。申請表可透過網上申請系統、郵寄或親身送遞的方式遞交。