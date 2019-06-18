補習天王蕭源被控案　辯方指涉濫用司法程序　將申請永久終止聆訊

終審法院早前就協和小學老師涉洩漏試題案下判詞，裁定用自己的手機或電腦干犯有關罪行，不能引用這罪起訴，並裁定涉案的4名老師全部罪名不成立。該判詞亦影響多宗涉偷拍的案件，其中補習天王蕭源與妻子及兩友人涉嫌取得文憑試試題案，亦一再押後。案件今（18日）再於西九龍裁判法院提訊，控方現正式改控公職人員行為失當等罪，辯方則認為控方濫用司法程序，申請永久終止審訊。裁判官將案件押後，並於8月底先處理辯方申請，並暫定12月審。眾被告續獲准保釋。

中文科補習天王蕭源，現被改控串謀公職人員行為失當。（林樂兒攝）

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改控串謀公職人員行為失當

4名被告依次為：蕭源（原名蕭志勇，43歲）、張國權（44歲）、吳宏樑（44歲）及蔡盈盈（34歲）。首3名被告原被控一至兩項「串謀有不誠實意圖而取用電腦罪」，現被改控「串謀公職人員行為失當罪」；蔡原被控一項「有不誠實意圖而取用電腦罪」，現被改控「公職人員行為失當罪」。

涉向蕭披露口試題評分準則

蔡為蕭的妻子，她是2017年中學文憑試中文寫作卷的監考員，涉於17年4月5日向丈夫披露該年的寫作卷試題。另兩被告是蕭讀樹仁學院（現樹仁大學）時的同學，也是2017年中文口試的主考員，分別涉嫌於16年3月及17年3月向蕭披露17年口試的試題及評分準則。

案件暫定12月開審

辯方不反對修訂控罪，但表明控方有濫用司法程序之嫌，故會申請永久終止審訊。裁判官將申請定於8月29至30日處理，並預留12月8日至翌年1月3日作修訂控罪的審訊。

案件編號：WKCC2550/2018