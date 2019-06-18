廉署前調查主任不堪壓力　家中燒炭險令家人受害　官斥自私囚2年

曾任廉署調查主任的男子，轉職後因投資損手，更欠下700萬元債款，萌生自殺念頭，在妻子及一對5歲「孖仔」同在住所的情況下，於房間燒炭企圖自殺，猶幸保安巡邏時見到煙霧，及時救回。中年漢早前承認一項「為危害生命或使人身體受嚴重傷害而施用毒藥」罪及兩項虐兒罪，高院法官今(18日)判刑時斥責他相當自私，罔顧家人安全，是咎由自取。惟法官亦接納中年漢因生活壓力而影響判斷力，最終判他監禁兩年。

被告翁志偉於2017年10月30日在觀塘月華街的住所內燒炭。（資料圖片）

父母代還600萬債款

被告翁志偉（51歲），於1994年加入廉署，後晉升至高級調查主任，惟因未能升為總調查主任而離職。他之後投資股票失利，欠債700 萬元。

辯方今求情時補充，被告因面子問題，不想家人知他失去工作，又債台高築，案發時更面臨業主要他們一家搬走。辯方續指，被告的父母已代他清還欠債，他現仍欠父母約600萬元。

官斥行為自私罔顧家人安全

法官判刑時指，接納被告一向孝順顧家，因工作不如意而沉迷賭博，又接納被告因生活壓力，感無助而影響判斷力。他犯案時沒有想過傷害家人，而事件中家人亦沒有受傷。惟法官同斥責被告咎由自取，行為相當自私，罔顧家人安全，最終決定判他監禁兩年。

妻被拍門吵醒才知被告在燒炭

案情指，被告、妻子和一對5歲「孖仔」，居於觀塘月華街一單位。於2017年10月30日凌晨約4時，保安巡邏時，發現被告所住的樓層冒煙，遂按鈴敲門。被告妻子被吵醒後，發現屋內充斥濃煙。她立即倒水淋熄被告房間內燃著的木炭，並喚醒在房內的長子，但被告則昏迷不醒。

長子亦需留院3天

被告與長子同被送院治理，幸而長子未有明顯的一氧化炭中毒，3日後出院。被告甦醒後，於警誡下表示無意殺害家人，只是希望家人在他死後，可依靠保險賠償過活。

案件編號：HCCC271/2018