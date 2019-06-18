土拓署擬斥3.6億推新界綠化　最快明年初開始

土木工程拓展署向立法會發展事務委會員提交的文件顯示，將按「新界綠化總綱圖」在2020年第一季，於新界西南和東北推行優先綠化工程，種植1,850棵樹木及830,000叢灌木，合共耗資逾3.6億元。 優先綠化工程會在葵青、荃灣、離島、北區及大埔區進行，土木工程署將部分工程提升為甲級項目，料於2019年的第四季向財委會申請撥款。

木工工程拓展署將於在2020年第一季展開新界西南和東北的優先綠化工程。（資料圖片）

土木工程拓展署在2014年1月完成制訂新界東南及西北綠化總綱圖，並在2013年及2019年諮詢過相關區議會後，於新界西南和東北的優先綠化工程中採以5大主題，分別為葵青區的「嵐海菁喬」、荃灣區的「翠錦悅灣」、離島區的「躍蓉恬翠」、北區的「錦繡山河」以及大埔區的「綠意盎然」。

葵青區的「嵐海菁喬」將會種植3款外來品種的喬木，包括大葉杜英、宮粉羊蹄甲及大花紫薇。荃灣區的「翠錦悅灣」同樣會種植3款外來品種的喬木，分別為狐尾椰子、大葉杜英以宮粉羊蹄甲。

至於離島區的「躍蓉恬翠」則會種植2款本地品種，秋楓及陰香，一款外來品種的喬木，欖仁樹。而北區的「錦繡山河」則有本地品種的洋紫荊、3款外來品種的喬木大花紫薇、棟及黃花風鈴木。最後大埔區的「綠意盎然」亦同樣有一款本地品種陰香，3款外來品種，槭葉蘋婆、紅花風鈴木及棟。

文件顯示，擬議工程的所需費用約為3億6,760萬元，於2019年第四季向財委會申請撥款。

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