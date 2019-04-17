【審計報告】多區綠化不達標　沙田偏差最嚴重　種本地樹比例走數

為推廣綠化社區，政府自2014年起為市區制訂綠化總綱圖，意在改善市民生活質素。而截至去年12月，土木工程拓展署共制定11分市區綠化總綱圖，及9 份新界綠化總綱圖。 審計署今日（17日）發表報告，指出截至去年10月共有958棵被列入市區綠化總綱圖的樹木被移除，惟當中只有113棵被重植，僅佔整體的12%。另外，有大量樹木未能按照總綱圖栽種，並以新界東南的偏差最為嚴重，如沙田約有59%的樹木未有種於種植區內。

市區綠化工程，範圍包括灣仔、旺角、觀塘等，於2011年年中完成，合共種植了約25,000棵樹和約500萬棵灌木。圖示灣仔軒尼詩道的綠化工程。（政府新聞處）

綠化總綱圖內列出多項資料，包括預定種植地點、重點種植位置，並於圖則內劃出「可選種植區」及「可選樹木」。

未有按照總綱圖栽種樹木 新界東南最嚴重

審計署發現，有大量樹木和灌木未能按照總綱圖栽種，整體而言有42%樹木及26%灌木未能種植於「可選種植區」內。當中以新界東南的偏差較大，如於沙田分別有59%的樹木、40%的灌木未能栽種；而西貢同樣有50%樹木及57%的灌木。另外，沙田及西貢的綠化總綱圖內列出23個重點種植位置，不過當中逾四成、即10個位置未有推行綠化工程。

根據新界東南及西北，即沙田、西貢、元朗及屯門的，共4分總綱圖內，雖然列明將有35%的樹木為本地品種；不過審計署發現4個地區內實際種植的本地樹木及灌木比率均介乎9%至23%。

政府在多區進行綠化工程。（資料圖片）

政府部門間紀錄未能統一

按照既定程序，土木工程拓展署於制訂和推行綠化總綱圖後，會將栽種完成的植物移交康樂及文化事務署護養。不過審計署指出，兩個部門對樹木有不同定義，而量度灌木的基準亦不同，導致兩者對樹木的資料紀錄有出入。以巿區第三期綠化總綱圖為例，土木工程拓展署的記錄內列明栽種16,490棵樹木和 3 ,434,260棵灌木；不過於康文署紀錄，署方僅接管3,080棵樹木和74,699 平方米 (種植區面積) 灌木。

受超強颱風「山竹」吹襲影響，去年多區出現塌樹。（資料圖片）

12%移除樹木獲重植

另外，審計署指出，截至2018年10月，在康文署接管護養的3,827棵、市區綠化總綱圖下所栽種的樹木中，有958棵被移除；當中有682棵因天氣惡劣和塌樹而移除、227棵樹木因交通方面的考慮因素、37棵被移植往他處，另外12棵因提供無障礙設施而被移除。不過，移除的樹木中只有113棵有重新種植，佔12%。

另外，審計署實地視察合共 81個涵蓋於市區綠化總綱圖的地點，超過一半、即44個地點的護養工作獲康文署承認有不足。當中最多地點涉及樹木被移除，其次為重植時以其他品種代替。

針對綠化總綱圖的監督工作，審計署指自2010年3月起，土木工程拓展署未有就綠化總綱圖的綠化目標、栽種植物數量和合約進度等，向綠化管理督導委員會匯報，取而代之只向綠化管理組報告；而只出現問題的個案才會提升至綠化管理督導委員會的層面解決。而綠化管理組雖然於2015年找出288項中長期需要跟進的措施，當中67項需由與公私營機構跟進，但綠化管理組並無就此採取具體行動。

審計署又建議，因應市區和新界的綠化總綱圖已分別獲批超過10年及5年，土木工程拓展署有空間可檢討市區和新界綠化總綱圖的植物品種；另外又需要在網站提供綠化總綱圖的最新資料。