東區醫院精神科病房4人染甲型流感　外科病房4人染耐藥惡菌

東區尤德夫人那打素醫院今天（18日）指，該院一個外科男病房有四名病人確診帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌；另一個精神科男病房有四名病人感染甲型流感。

東區尤德夫人那打素醫院發言人稱，該院一個外科男病房自5月29日起，先後有4名年齡介乎60至80歲病人，經檢測後確診帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌，其中兩名病人仍然留醫，正接受隔離治療及情況穩定，餘下兩名病人已經出院。

產碳青霉烯酶腸道桿菌（CPE）即是帶有抗藥性基因的腸道桿菌，並能夠在腸內產生碳青霉烯酶。去年醫管局共錄得972宗，較17年的473宗增加逾一倍。CPE普遍存在於生肉內，或因涉有畜牧業者不適當使用抗生素所致。



該院感染控制組已經與有關部門及衞生防護中心的專家商討，並在有關病房加強執行各項感染控制措施，包括加強病人及環境篩查；嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工、病人及訪客的手部衞生；加強病房的清潔及消毒。

另外，該院一個精神科男病房自6月13日起，先後有四名年齡介乎16 至 42 歲的病人，出現上呼吸道感染徵狀。院方已為有關病人進行所需測試，結果均對甲型流感病毒呈陽性反應。有關病人現正接受隔離治療，情況穩定。院方稱，已根據既定指引加強感染控制措施，並會繼續緊密監察有關病人的健康情況，有關病房亦會暫時停止接收新症。有關個案已呈報醫院管理局總辦事處及衛生防護中心作出跟進。