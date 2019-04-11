【佔中九子案‧故事】陳健民、朱耀明促成東區醫院誕生　結緣36年

佔中九子案中，有份發起「和平佔領運動」的陳健民和朱耀明，與其他7名被告同被裁定防擾罪罪成，今月24日判刑。然而兩人的結緣，遠早於2014年的兩傘運動。 1980年代，還是中大三年級生的陳健民，因要構思畢業論文，主動找上當時已紮根柴灣的牧師朱耀明，請教社區問題。而陳正是從對方口中得知，因當區沒有醫院，柴灣居民每次有病痛，都須循長期塞車的英皇道，遠赴中西區的醫院求診，以致不少重症病患送院前已告不治。 當年還是名年輕學生的陳健民，收集數據，證實東區居民因交通不便，延誤診治致死情況嚴重。有關結論引起社會關注，最終發展成社會運動，促成政府就範，興建東區醫院。

佔中案朱耀明（中）與陳健民（左）一同被判罪成，惟二人的緣分，早在36年前已結下。（資料圖片/余俊亮攝）

陳健民去年於中大逸夫書院一場題為「以知識介入社會」的分享會上曾回憶說，1980年代，他與另外兩名同是基督徒的同學，在大學三年級暑假時，就畢業論文課題詢問了兩位牧者意見。對方當時告知他們，懷疑東區有許多送院前不治個案，與區內沒有醫院，及救護車因交通堵塞延誤有關，所以東區傷病者的死亡率特別高。他們於是決定以這個題目，作為他們的畢業習作。而這兩名柴灣浸信會的牧師中，其中一人就是朱耀明。這是陳健民、朱耀明結緣的開始。

其後的故事，不少人都曾聽聞過。陳健民與兩名同學聽到朱牧這樣說後，四出奔走，透過各種途徑收集柴灣工廠區的工傷數字、入院前死亡數字（death before arrival）、救護車到達現場及醫院的時間紀錄等。結果顯示，東區居民入院前死亡數字，的確較其他地區為高，而救護車抵達現場及送抵醫院的時間，亦均不符合政府標準。

這一結論當年獲得傳媒廣泛報道，社區人士因此找到有力理據，向港府爭取在東區興建新醫院。據報，當時一名醫務衛生署官員被媒體追訪時，一手撥開記者的咪牌，冷然擲下一句「每個市民都想一出家門就有醫院，但哪可能呢？」

當時的陳健民雖年紀輕輕，但追求公義的心志早已生根，心裏的堅持未有被官員的冷漠澆滅，他不久後與社會服務機構聯手，向政府爭取興建東區醫院，包括組織請願、召開居民大會等，爭取民意支持及關注，令有關議題成形。

由於時值港府實施地區行政改革，區議會誕生，參選者紛把推動興建醫院納入政綱，而東區醫院，亦成為東區區議會會議首次會議的第一項議程，並於1993年落成，全名「東區尤德夫人那打素醫院」，區內數十萬居民至今仍然受惠。