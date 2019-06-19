創科局科技培訓計劃　資助335本地企業涉款557萬

政府於去年8月推出再工業化及科技培訓計劃， 資助本地公司人員接受高端科技培訓。計劃自去年8月起共資助來自335間本地企業共831名人員接受科技培訓，資助總額為557萬元。

計劃在2018年8月推出，每間合資格公司每年可申請最多50萬元資助，安排僱員接受科技及「工業4.0」相關培訓，政府最多資助公司最多三分二培訓項目費用。計劃容許僱主為員工揀選培訓課程，另培訓機構也可開辦課程並向計劃秘書處登記然後招生。

提出書面質詢的資訊科技界立法會議員莫乃光指，業界批評計劃登記和批核程序繁複費時，令培訓機構在短時間內難以招生。創科局長楊偉雄回應指，上月已改善申請流程，培訓機構只需書面通知秘書處，便可以再舉辦同一個曾經獲批登記的公開課程最多兩次。

另外，計劃於3月推出網上申請系統，供培訓機構提交課程申請，同時已優化網站界面及功能，令企業更容易搜尋合適的培訓課程。

現時計劃至今曾資助335間本地企業為員工提供科技培訓，當中三成為製造科技企業（99間），另外創新科技和時裝及紡織分別有44間和42間。

截至今年5月底，秘書處平均需時30個工作天處理培訓機構提交的公開課程申請，並可在培訓課程開課前71個工作天通知有關機構。