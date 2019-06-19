【張震遠案】指官曾提同案被告會否受干擾　張開審前要求換法官

前行政會議成員張震遠，被指在任職商交所主席時涉嫌隱瞞公司的財務狀況，案件原定於下月初在區域法院開審，惟張今（19日）卻向法庭申請要求曾處理同案另一被告蔡達英的法官陳廣池避席，因為陳官在處理蔡案時，曾問過蔡會否協助警方，又提過張以前是有影響力人士等，陳官聽罷理由稱會於下周一作決定。

張震遠指法官陳廣池早前在庭上提問，或令人對陳官有偏見，要求陳官避席其審訊。（李慧娜攝）

兩名被告：張震遠與蔡達英，被控一項串謀詐騙罪，張另被控一項詐騙罪，曾在商交所任財務總監的蔡，早前在陳廣池法官席前認罪，並透露會轉作控方證人，而張的審訊，則定於下月2日開審。

指官曾關注同案被告會否受干擾

代表張的資深大律師郭棟明稱，上次蔡在陳官席前認罪後，陳官曾主動詢問蔡會否協助警方，轉為控方證人，又提出張在社會上曾經是有影響力的人，關注蔡會否受到干擾，及對其安全表示關注，當時辯方不認為有關情況會發生，陳官仍然不斷提出關注。

辯方稱或令人覺法官偏頗

郭認為，陳官考慮蔡及張是否可信證人時，或有機會令旁人認為法庭裁定有偏頗，郭認為公義不止要彰顯，其彰顯更要人所皆見，故望陳官可以在審訊中避席。

官指建議被告協助警方屬標準程序

陳官即連珠發炮地回應，又指法庭沒有權力下令蔡轉為控方證人，或要求蔡作供等，不解為何辯方認為會出現偏頗，質疑郭是否意指法庭不可建議案中的被告協助控方，又重申法庭建議被告可考慮協助警方，屬標準的程序。

郭澄清並非指法庭不能建議被告協助警方，而是關注陳官提出蔡或會受到干擾這點。陳官即重申，他當時並沒有把蔡或會受張干擾，及張為有影響力人士這兩點連繫起來，提醒郭不要將兩者連結，最後決定稍後才成決定。

案件編號：DCCC718/2018