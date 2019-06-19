蓮塘口岸每日可容納1.7萬車次及3萬人次　僅一條城巴線供全日服務

造價約250億元的香園圍公路上月26日正式通車，而蓮塘/香園圍管制站料今年內落成。運輸及房屋局向立法會提交文件，提及香園圍管制站設計上能每日處理逾1.78萬車輛架次，以及3萬出入境旅客人次。 同時，為配合香園圍管制站啟用，運輸署將開辦三條專營巴士線以及一條專線小巴路線往返香園圍管制站。

香園圍公路上月26日通車，而香園圍管制站料今年內落成。（資料圖片）

香園圍管制站即將落成，運房局向立法會交通事務委員會提交文件，提及管制站啟用後的交通安排。

就專營巴士方面，將開辦三條往返香園圍管制站的新路線，分別為城巴B7號線、城巴B8號線以及九巴B9號線，以便乘客往返香園圍管制站至上水、大圍、屯門及元朗等地區。

惟三條巴士線當中，僅城巴B7號線提供每日服務，其餘兩條線則會在星期六、日及公眾假期提供服務。

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香園圍管制站工程仍在進行，料今年內落成。（立法會文件）

而專線小巴方面，運輸署將開辦一條新界專線小59S號線，以供每日往返上水站及香園圍管制站。

至於的士方面，則會在香園圍管制站的公共運輸交匯處內設有八個的士上客位；非專營巴士領有服務批註例如遊覽服務、酒店服務或合約式出租服務，則會在公共運輸交匯處設九個上客位。