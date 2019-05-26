香園圍公路今早通車　記者直擊　搶先試4分鐘九龍坑到沙頭角

造價約250億元的香園圍公路於今日（26日）早上8時通車，為沙頭角、打鼓嶺及坪輋一帶的居民提供一條直達粉嶺公路的道路，方便往來上水、大埔、九龍等地區，紓緩北區交通擠塞狀況。 《香港01》記者今晨乘坐的士試行，由粉嶺公路近九龍坑駛往蓮麻坑路近香園圍一帶，通車一刻使用者並不多，僅有少量貨車，整體通暢。惟蓮塘口岸仍未開通，再加上今日是周日，暢順度或未能反映真實情況。

香園圍公路5月26日早上通車。（張浩維攝）

香園圍公路全長約11公里，包括長約4.8公里的龍山隧道、約0.7公里的長山隧道、約4.5公里的高架天橋及約1公里的地面道路。北區交通一向繁忙，沙頭角公路是北區道路網路的主動脈之一，是沙頭角和打鼓嶺居民的必經路。香園圍公路通車，能為沙頭角、打鼓嶺及坪輋一帶的居民提供一條直達粉嶺公路的道路，方便往來上水、大埔、九龍等地區。

根據土木工程拓展署資料，香園圍公路通車後，往來上水、大埔、九龍的行車時間將縮短，由沙頭角萊洞到粉嶺公路近九龍坑，行車時間會由約15分鐘，減至約4分鐘；由打鼓嶺香園圍到粉嶺公路近九龍坑，則由約24分鐘，縮至約8分鐘。

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記者今日試行兩條路線，由粉嶺火車站搭的士駛至沙頭角及蓮麻坑再返回，總用時約41分鐘，車程30.14公里，車資205元。當中從香園圍公路入口處到沙頭角約6分鐘，從近蓮塘口岸初回到入口處則約8分鐘。的士司機鄧先生表示，平時兩條路線都大致要「3至4個字」。

蓮塘口岸尚未開通，僅有貨車出入。口岸初遠眺可見深圳，在某些區域，無網絡信號。通車日為周日，路上車輛不多。

香園圍公路通車。（張浩維攝）

根據現場指示牌，前往沙頭角需靠左行慢線，往香園圍則兩線皆可，龍山隧道入口前亦有指示牌提醒。進入隧道後，就不可切線，隧道最高車速為每小時80公里。今日有幾陣驟雨，公路亦有電子標示提醒雨天濕滑。