港鐵又撞！　列車於金鐘站側線撞止衝擋　涉事車長被調職

港鐵再發生事故！港鐵向《香港01》證實，本周二（18日）凌晨時份，一列無載客列車抵達金鐘站側線停低後，車長以人手操作駕駛將列車駛向指定停泊位置，惟列車超越停泊位置，觸碰到前方的止衝擋。港鐵指，事件無人受傷，列車及路軌亦無損壞，不過止衝擋上有輕微刮痕，而涉事車長亦已暫時被調離駕駛職務。

港鐵回覆表示，周二凌晨約12時40分，車務控制中心安排一列沒有載客的荃灣線列車，由荃灣站前往金鐘站側綫停泊，待翌日早上提供服務，惟列車抵達金鐘站側線停低後，車長按既定程序以人手操作駕駛，慢速將列車駛向前面的指定停泊位置，期間列車稍為超越停泊位置，觸碰到前方的止衝擋。

港鐵強調，事件中沒有人受傷，列車及路軌沒有損壞，翌日的列車服務亦無受阻，不過止衝擋上有輕微刮痕，而涉事車長亦已暫時被調離駕駛職務，協助調查事件。港鐵又稱，為審慎起見，車務控制中心安排該列車到車廠檢查，亦已通報相關政府部門。

資深車長：事發側線位置無信號系統

葵青區區議員兼港鐵資深車長梁志成表示，由於事發側線位置沒有信號系統，故車長駛到停泊位時，只能全手動控制，而且止衝擋與停泊位的距離估計只有約一米，更存有暗斜，認為「好考車長經驗、技術」。

梁志成表示，車長即將到停泊位置前，一般會將列車完全停下，「之後再畀少少力」，令列車到達位置。對於是次意外，他估計涉事車長或「畀多咗力」，令列車輕微撞到止衝擋，「如果好高速，（止衝擋）就爛咗」。他又形容，相類事故並不算罕見。

港鐵近年不時發生事故，今年3月荃灣線中環站及金鐘站之間更首次發生嚴重相撞事件，意外與信號系統更新有關。