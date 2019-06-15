【逃犯條例】港鐵指令收集「不合作運動」乘客資料　拒絕可報警

周三（12日）因反對恢復二讀修訂《逃犯條例》，金鐘爆發嚴重衝突後，有網民於周四（13日）發起不合作行動，在港鐵車廂阻礙車門關閉、按動車上緊急掣求助等，令列車服務延誤。《香港01》接獲港鐵於13日早上向內部職員發出的電郵，內容是指令前線如辨識到按下緊急掣的虛假求助乘客，要嘗試取得〈try to obtain）乘客的名字及手提號碼，如乘客不合作，車務控制中心會召喚警察協助。《香港01》正向港鐵查詢。

港鐵發電郵向前線指令。為保護消息來源，由《香港01》遮去部分個人資料。

據該封內部電郵，由某站長於13日的早上，向東鐵線車務職員發起，指車務控制中心有行動要求，信件重要程度列為高（High），指有情報顯示，觀塘綫將會有多宗幕門事故發生，港鐵有應對措施。

包括就虛假個案，嘗試找出按緊急掣的涉事乘客，並要嘗試取得〈try to obtain）涉事乘客的名字及手提號碼，如對方不合作。車務控制中心收到報告後，會召喚警察協助（summon Police for assistance）。最後指出，當同事在處理上述事項時，最重要注意個人安全。就上述事件，《香港01》正向港鐵查詢。

港鐵車務營運總管鄭群興於13日就該次網民行動回應指，有18次列車車門關閉受到阻延的事件，另外10次涉及按動緊急掣。20班車受到不同程度阻延，時間由2至20分鐘以上不等。對於參加者有否違反《港鐵附例》及港鐵會否作出追究，他未有正面回應，但據初步了解，暫未有人因應事件，被拘捕或檢控。

網傳即日起收集按掣乘客資料 港鐵澄清

另外，就網上今日（15日）有傳言指︰「若有緊急通話器啟動後但沒有回應，車站職員將登記求助乘客的姓名及聯絡電話，車務控制中心會於懷疑有人違反《香港鐵路附例》時，轉介予香港警察協助，列車亦需稍作停留。乘客有權要求查閱或更正個人資料，可致函港鐵的秘書及法律部保障個人資料（私隱）主任收。」

港鐵回覆該傳言查詢時表示，港鐵一直有按照慣常做法執行乘客按緊急通話掣的處理方法，車長會向乘客了解情況，並通知車務控制中心安排職員提供協助，職員會上車跟進及協助有需要的乘客。而在處理事件後，職員會重置緊急通話掣，讓列車繼續行駛。「這個安排沒有改變。以上做法並不涉及收集按緊急通話掣的乘客個人資料，而近日亦沒有改變一貫做法。」

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