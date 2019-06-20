【逃犯條例】楊潤雄向青年人發信　籲「攜手建設更美好香港」

修訂《逃犯條例》在社會引起軒然大波，民陣曾發起三罷，罷工、罷課、罷市，不少學生自發參與。教育局局長楊潤雄今日（20日）在報章中撰文，呼籲青年人只要互相理解、理性討論和彼此接納，便能夠攜手建設更美好的香港。 他又希望校長、老師及家長在這個時刻，加倍關顧青少年，在適當時候給予引導和支持。

教育局局長楊潤雄在《大公報》撰文籲青年人彼此接納社會上的不同見解。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄在《大公報》向年青人及學生發表《以愛家和衷共濟 為港平穩續航》為題的信件，認為「香港是我們的家，大家同氣連枝，同坐一條船」，期盼學生和青年人能夠互相理解、理性討論及彼此接納不同的見解。

教育局會繼續了解學生的需要

信中指出，政府對青年人充滿信心及期盼，冀聆聽他們的聲音，與他們同行。楊潤雄表示，教育局會繼續了解學生的需要，致力在教育方面提供全方位支援；希望校長、老師及家長在這個時刻，加倍關顧青少年，在適當時候給予引導和支持。

最後，楊潤雄相信政府及青年人能夠互相照應，並一同前遠望，他又以「攜手建設更美好的香港」作信件的結語。

楊潤雄的信件全文如下：

以愛家和衷共濟 為港平穩續航

香港是我們的家，大家同氣連枝，同坐一條船。學生和青年人的成長能為這條船增添新動力和新思維。在多元社會中，大家自然會有不同見解，但只要在互相理解、理性討論和彼此接納，當可和衷共濟、尋求共識，讓這條船平穩航行，不斷前進。

特區政府對年青人充滿信心和期盼，冀聆聽大家的聲音，與青年人同行。教育局會繼續了解學生的需要，致力在教育方面提供全方位支援。我亦希望校長、老師及家長在這個時刻，加倍關顧青少年，在適當時候給予引導和支持。

衷心希望我們能夠互相照應，一起向前遠望，攜手設更美好的香港。

教育局局長楊潤雄

給學生和青年人的信