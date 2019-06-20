【長榮罷工】今晚兩班往台航班取消　有乘客提早到機場改班次返台

長榮航空勞資協商破裂，空服工會決定今日（20日）下午4時開始罷工，要求全體長榮會員其後航班一律不准服勤、提供勞務，罷工風波令至少5班往返香港至台北的航班亦受影響。 香港國際機場的長榮航空櫃位，地勤員工在下午3時許貼出告示，指受空服員罷工影響，部份航班起飛時間需於兩小時三十分前開始辦理劃位手續。長榮公布，今日晚上8時55分及9時45分往台航班取消，航班分別為BR858及BR810。有乘客為免受工潮影響，下午提早到機場，成功轉乘較早班次返台。

長榮航空在香港國際機場櫃位外，貼出停航告示，指出晚上8時55分及9時45分往台航班取消。（勞敏儀攝）。

免費辦理退票或更改日期

在下午3時半，長榮航空的職員在櫃位貼出告示，表示因應罷工事件，或令乘客行程受到影響，由於該公司機場及服務中心作業能量有限，建議乘客重新規劃搭乘的航空公司；如需辦理退票，公司不收取退票手續費。

若乘客希望更改航班日期，在目的地不變的前提下，如希望更改航班或日期，公司不收取更改日期手續費；若乘客透過旅行社訂位購票，建議乘客聯絡原開票旅行社更改航班。

長榮航空的工會在今日（20日）宣布下午4時開始罷工。（資枓圖片／梁鵬威攝）

原本乘搭今晚7時35分回台北的柯先生表示，看見長榮航空罷工的新聞，特意提早在3時許辦理登記手續，幸好趕上乘搭5時許的候補機位。

長榮航空與桃園市空服員職業工會原定今日正式重啟勞資協商會議，包括討論調高日支費、禁搭便車。勞資雙方無法達共識下，工會宣布罷工。