【逃犯條例】大專學界醞釀行動升級　自資高等教育聯盟冀和平解決

港府修訂《逃犯條例》，先後引發兩次大規模反修例示威，6月12日更出現激烈警民衝突。多間大專院校的學生會日前表明倘政府今日（20日）下午5時前未正面回應撤回修訂條例草案、收回6.12暴動定性、撤銷條例控罪和追究警方過度使用武力四大訴求，行動會升級，周五(21日)包圍政府總部。 理工大學專業及持續教育學院院長、自資高等教育聯盟主席阮博文今日（20日）表示，相信大部分學生均以和平方式表達意見，期望學生與政府溝通，雙方能以和平理性方式解決。他又指，聯盟內沒有討論修訂《逃犯條例》議題。

自資高等教育聯盟主席阮博文期望學生能與政府溝通，雙方以和平理性方式解決。（盧翊銘攝）

此外，今年是自資高等教育聯盟成立25周年，已擔任6年的理工大學專業及持續教育學院院長阮博文，將於本月底卸任聯盟主席職務。浸大持續教育學院院長鍾志杰於本年7月1日接棒上任。

卸任在即，阮博文形容過去6年「艱苦」，需要面對學生人數持續下跌問題，惟八大資助學額不變，為自資院校帶來挑戰。他又批評，政府在審批指定專業/界別（SSSDP）課程資格時，相關程序不透明，未來需加以改善。

即將接任的鍾志杰表示，未來會研究自資院校在香港的角色，例如針對護理業、銀行金融業等人手短缺的行業，提供更多類型課程。