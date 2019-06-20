【逃犯條例】區諾軒去信日本政界　盼日方於G20峰會關注修例爭議

政情
撰文：
最後更新日期：

政府雖暫緩《逃犯條例》修訂，惟仍未完全撤回修訂和暴動定性，民主派對此大感不滿。議會陣線立法會議員區諾軒今天致函在日本外務大臣河野太郎、日本駐港總領事和田充広等日本政界人士，希望日本政府趁G20國集團峰會在大阪舉行之時，就修例問題主動表達關注。

區諾軒去信日本外務大臣等多位日本政界人士。（資料圖片/余俊亮攝）

區諾軒去信河野太郎、和田充広及多個日本政黨代表，他在信中表達港人對修例的慮憂，並在信中指出，若林鄭月娥完全撤回《逃犯條例》和停止用暴動罪名控告示威者，能為中美貿易談判製造有利條件。區諾軒又認為，解決香港政治爭議，有利中日雙邊經貿關係，走出經濟下行困境。

他又指出，日本於G20國集團峰會就修例爭議表達關注，將有兩點好處。他解釋中美貿易戰同時影響中日兩國經濟，即使日本與美國是戰略夥伴，惟美國仍向日本汽車業加徵關稅，同時日本對中國出口於今年1月較去年下跌17.4%，同樣亦因中國經濟增長放緩和貿易戰有關。區諾軒認為，若修例影響影響《美國-香港關係法》，日本與中國的經貿合作亦會受到影響。

區諾軒希望日本政府趁G20國集團峰會於本月28日至29日在大阪舉行之時，就修例問題主動表達關注。區諾軒又相信日方作為G20主辦國，能扮演一定的角色，他寄望G20國集團峰會能成為撤回修例的契機，同時表達港人「反送中」的決心。

去信名單：
在香港日本国総領事館 総領事　        和田 充広
日本外務大臣　                                河野太郎
立憲民主党代表　　                         枝野幸男
公明党幹事長代理　                         遠山清彦
国民民主党代表    　                        玉木雄一郎
日本維新の会代表　                         松井一郎
希望の党代表　　　                         中山 成彬
社会民主党党首    　                         又市征治
日本共産党委員長　                         志位和夫
社会保障を立て直す国民会議代表     野田佳彦　
れいわ新選組代表　                         山本太郎

【逃犯條例】「政府對青年人充滿信心」　楊潤雄給青年的信(全文)
【逃犯條例】機動部隊X連加入政總戒備　預談判專家打頭陣釋善意
【逃犯條例】傳公院醫護致示威者被捕　九龍中聯網總監：展開調查
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。