【逃犯條例】區諾軒去信日本政界　盼日方於G20峰會關注修例爭議

政府雖暫緩《逃犯條例》修訂，惟仍未完全撤回修訂和暴動定性，民主派對此大感不滿。議會陣線立法會議員區諾軒今天致函在日本外務大臣河野太郎、日本駐港總領事和田充広等日本政界人士，希望日本政府趁G20國集團峰會在大阪舉行之時，就修例問題主動表達關注。

區諾軒去信日本外務大臣等多位日本政界人士。（資料圖片/余俊亮攝）

區諾軒去信河野太郎、和田充広及多個日本政黨代表，他在信中表達港人對修例的慮憂，並在信中指出，若林鄭月娥完全撤回《逃犯條例》和停止用暴動罪名控告示威者，能為中美貿易談判製造有利條件。區諾軒又認為，解決香港政治爭議，有利中日雙邊經貿關係，走出經濟下行困境。

他又指出，日本於G20國集團峰會就修例爭議表達關注，將有兩點好處。他解釋中美貿易戰同時影響中日兩國經濟，即使日本與美國是戰略夥伴，惟美國仍向日本汽車業加徵關稅，同時日本對中國出口於今年1月較去年下跌17.4%，同樣亦因中國經濟增長放緩和貿易戰有關。區諾軒認為，若修例影響影響《美國-香港關係法》，日本與中國的經貿合作亦會受到影響。

區諾軒希望日本政府趁G20國集團峰會於本月28日至29日在大阪舉行之時，就修例問題主動表達關注。區諾軒又相信日方作為G20主辦國，能扮演一定的角色，他寄望G20國集團峰會能成為撤回修例的契機，同時表達港人「反送中」的決心。

去信名單：

在香港日本国総領事館 総領事 和田 充広

日本外務大臣 河野太郎

立憲民主党代表 枝野幸男

公明党幹事長代理 遠山清彦

国民民主党代表 玉木雄一郎

日本維新の会代表 松井一郎

希望の党代表 中山 成彬

社会民主党党首 又市征治

日本共産党委員長 志位和夫

社会保障を立て直す国民会議代表 野田佳彦

れいわ新選組代表 山本太郎