【逃犯條例】醫管局網站遭黑客攻擊　成立小組檢視病人資訊安全

政府試圖硬推《逃犯條例》引爆社會多輪抗爭，警員到公立醫院拘捕疑參與示威的求診人士，更引發軒然大波，有市民擔心醫管局的病人資料有否外洩，擔憂醫管局有否充分保障病人資料的私隱。 醫管局行政總裁梁栢賢及醫管局資訊科技及醫療信息主管張毅翔今日（20日）見記者，張稱，醫管局網站本周一（17日）晚遭到黑客「DDoS攻擊」，為時約3小時，試圖拖垮網站運作，所幸網站有足夠防禦。 就病人資訊安全情況，醫管局已成立特別小組檢視，爭取3個月內完成檢視工作。

醫管局資訊科技及醫療信息主管張毅翔（左）稱，醫管局網站本周一（17日）晚遭到黑客「DDoS攻擊」，但醫管局「防線」足夠，沒有受影響。（盧翊銘攝）

官網曾遭攻擊 料不涉盜取資料

張毅翔提到，早前的黑客攻擊並非意圖盜取資料，而是希望「隊冧」網頁，影響網站運作，他又稱其後已沒有再出現攻擊，醫管局亦很難找到攻擊來源。

醫管局成立的特別小組由3人組成，包括醫管局審計及風險管理委員會主席楊志威、前政府資訊科技總監、醫管局資訊科技服務管治委員會增選委員賴錫章，及首任私隱專員劉嘉敏，望在3個月內完成檢視工作，當中包括改善臨牀資訊系統保安、新身分識別系統、資訊系統增加防火牆等。