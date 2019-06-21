亞洲STEAM教育國際會議於海洋公園揭幕　孔令成：盼促進國際合作

香港海洋公園主辦，並由教育局、香港大學教育學院、香港大學生物科學學院、香港大學地理系及香港數理教育學會協辦的「第一屆海洋公園STEAM教育國際會議2019」於今日（21日）舉行開幕典禮，宣布啟動亞洲首個於主題公園舉辦一連兩日的STEAM教育國際會議。

邱騰華先生肯定香港保育工作的成果。（王珮殷攝）

會議主題演講嘉賓來自11個地區，包括澳洲、新加坡、瑞典，英國及美國。主題演講包括「在s.t.e.A.m 融入A」，講解藝術在STEAM教育的重要; 「海龜保育:教育」和「香港年輕人怎樣可以幫助海洋(和自己)」。

海洋公園主席孔令成於開幕禮時表示，海洋公園希望透過會議提供國際研究和合作平台，亦藉園內動物，自然資源及景點啟發STEAM教育構思和合作機會，促進學術交流。會議有超過1000名參與者，60名講者，希望與會者能從講者的經驗學到更多。

孔令成先生致開幕辭。（王珮殷攝）

商務及經濟發展局局長邱騰華則表示，於主題公園內舉行教育會議非常新穎，認為會議能帶動旅遊業及教育行業，能讓學生接觸到真實世界。另外，他指出香港政府一直致力於環境保育工作，確保本地的生物多樣性。

香港大學副校長（研究）賀子森教授則稱，會議能令學生直接面對真實世界的挑戰，並找出解決方法。另外，會議能促進學術研究，影響本地甚至全球的發展。