【逃犯條例・交通消息】示威者撤離　金鐘一帶巴士服務回復正常

《逃犯條例》修訂引起社會極大爭議，雖然政府其後宣布暫緩修例及特首林鄭月娥向公眾致歉，惟大專學界及網民要求政府須撤回修例並回應多項訴求，否則會將抗爭行動升級。直至昨日（21日），多名示威者再次聚集立法會及灣仔警察總部一帶道路，多條道路被佔、多條巴士路線須改道。 隨著示威者於周六（22日）凌晨兩時許開始，撤離警察總部，警方開始清理現場，運輸署於早上約7時15分時宣布，金鐘一帶巴士服務回復正常。

2019年6月22日

【07:15】金鐘一帶巴士服務回復正常。

【06:30】運輸署宣佈，夏慤道往中環方向全線、軍器廠街往中環方向介乎駱克道與夏慤道的全線、告士打道往中環方向介乎柯布連道與軍器廠街的全線、及花園道（金鐘道方向）的全線，現時均已解封；但受示威行動影響，仍有56條巴士線需要改道或暫停，詳情如下圖：

+ 73 + 72 + 71

【23:40】九巴因應道路情況，部份通宵路線於港島區巴士站有改道情況。

N121 改道

往九龍/新界: 不停菲林明道至永吉街

往港島: 不停皇后像廣場至柯布連道

N182 改道

往九龍/新界: 不停舊灣仔警署至中環街市

往港島: 不停皇后像廣場至柯布連道

N368 改以循環線形式運作, 菲林明道為循環點

往港島依原有路線至紅磡海底隧道，改經告士打道、杜老誌道天橋、港灣道、菲林明道、軒尼詩道後按原線往元朗

往九龍/新界: 不停港澳碼頭至柯布連道

往港島: 不停盧押道至港澳碼頭

N373 改以循環線形式運作, 菲林明道為循環點

往港島依原有路線至紅磡海底隧道，改經告士打道、杜老誌道天橋、港灣道、菲林明道、軒尼詩道、怡和街、高士威道、興發街、維園道、告士打道、紅磡海底隧道後按原線往粉嶺

往九龍/新界: 不停港澳碼頭菲林明道至柯布連道

往港島: 不停舊灣仔警署至港澳碼頭.

臨時巴士站: 史釗域道, 灣仔消防局, 百德新街, 維多利亞公園, 興發街, 景隆街

N619 改道

往九龍/新界: 不停皇后像廣場至菲林明道

往港島: 不停修頓球場至林士街

N680 改道

往九龍/新界: 不停皇后像廣場至柯布連道

往港島: 不停修頓球場至永吉街

N691 改道

往九龍/新界: 不停皇后像廣場至菲林明道

往港島: 不停柯布連道至林士街

【23:00】新巴城巴12條通宵路線需改道行駛。乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

【21:15】新巴城巴：因應道路封閉，新巴城巴14條路線已暫停服務，約87條日間路線改道行駛。82M號線會延長服務時間至下午11時。

【20:31】九巴：因應港島區的交通情況，九巴巴士路線及港島區巴士站將會稍作調整，而九龍及新界區的巴士站將不受影響。（詳情點擊下圖）

【19:25】運輸署宣布，15條巴士線包括港島線1P、12M、13、23、23B、66、70A、260、X15、X15R、H1、H1A、H2，以及過海線W1、960A暫停服務；同時亦有2條專線小巴10P及31X路線暫停服務。

同時，近百條巴士及小巴路線須改道行駛。

【1858】運輸署宣布，14條巴士路線包括港島路線1P、12M、13、23、23B、66、70A、260、X15、X15R、H1、H1A、H2以及過海路線W1暫停服務；而2條小巴路線10P及31X亦暫停服務。

另外，近百條巴士及小巴路線須改道行駛。

因道路情況以下路段仍然受阻:

-添美道來回方向的全線;

-夏慤道來回方向的全線;

-金鐘道灣仔方向的全線,除了金鐘道(灣仔方向)前往皇后大道東;

-添華道來回方向的全線;

-軍器廠街來回方向的全線;

-告士打道中環方向介乎柯布連道與軍器廠街的全線;

-告士打道北角方向介乎軍器廠街與菲林明道的全線;及

-花園道(金鐘道方向)的全線,除了花園道可以左轉入皇后大道中。

【1850】九巴宣布，因應港島區交通情況，近40條巴士路線及港島區巴士站將稍作調整，而九龍及新界區巴士站將不受影響。（詳情點擊下圖）

【1755】新巴城巴宣布，因應道路封閉，15條路線包括1P、12M、13、23、23B、66、70A、260、H1、H1A、H2、W1、X15、X15R已暫停服務，約70條日間路線改道行駛。至於82M號線會延長服務時間至下午11時。

【1750】九巴宣布，路線960A暫停服務，多條路線及港島區巴士站將稍作調整。而九龍及新界區巴士站將不受影響。（點擊下圖看受影響路線）

【1748】運輸署宣布，14條巴士路線包括港島路線1P、12M、13、23、23B、66、70A、260、X15、X15R、H1、H1A、H2以及過海路線W1暫停服務；而2條小巴路線10P及31X亦暫停服務。

另外，近90條巴士線及6條專線小巴路線須改道行駛。

【1700】運輸署更新受影響公共交通路線資料。而因道路情況，以下路段，包括添美道、夏慤道、添華道、軍器廠街來回全線方向受阻；同時全金鐘道灣仔方向全線（除金鐘道灣仔方向前往皇后大道東）、告士打道來回方向的全線（除告士打道中環方向介乎杜老誌道與柯布連道,及菲林明道軒尼詩道方向前往告士打道）、以及花園道往金鐘道方向的全線亦受阻。

【1653】港鐵宣布，預計金鐘及灣仔一帶的交通將較繁忙，各車站稍後會有較多乘客，為令乘車暢順，今日（21日）將提早加強列車服務至繁忙時間班次。

【16:22】運輸署宣布，9條巴士路線分別為8條港島線包括12M、13、23、23B、66、260、X15、H1以及1條過海線W1暫停服務，另外2條專線小巴路線10P及31X亦暫停服務。同時，逾60條巴士路線以及8條專線小巴路線須改道行駛。（見下圖）。

而以下路段仍然受阻:

-添美道來回方向的全線;

-夏慤道來回方向的全線;

-金鐘道灣仔方向的全線,除了金鐘道(灣仔方向)前往皇后大道東;

-添華道來回方向的全線;

-軍器廠街來回方向的全線;

-中環灣仔繞道北角方向(博覽道出口)的全線;

-告士打道來回方向的全線,除了內告士打道(中環方向)介乎柯布連道與分域街,及菲林明道(軒尼詩道方向)前往告士打道;及

-花園道(金鐘道方向)的全線

【1615】新巴城巴宣布，11條路線包括12M、13、23、23B、66、260、H1、H2、W1、X15、X15R暫停服務；約50條日間路線須改道行駛。而82M號線會延長服務時間至下午11時。

【1615】下午約4時15分，灣仔碼頭乘客未見特別增多。

下午約4時15分，灣仔碼頭乘客未見特別增多。（黃偉倫攝）

【1601】九巴宣布，逾20條巴士路線作出改道安排。104號線往白田、307號線往大埔中心方向將加設會展臨時巴士站；307號線往中環於灣仔碼頭加設臨時巴士站；680來回方向加設清風街天橋臨時巴士站。至於914、960、961、968及978號線來回方向，則在砵典乍街加設臨時巴士站。（詳情點擊下圖）

【1525】運輸署宣布，8條巴士路線暫停服務，包括12A、12M、13、23、260、X15、H1、WA路線。另外，亦有48條巴士路線及7條專線小巴路線須改道行駛。

截至下午3時31分，運輸署宣布8條巴士路線暫停服務，48條巴士路線及7條專線小巴路線須改道行駛。（運輸署網頁）

【1440】運輸署宣布，港島路線包括12A、12M、13、23、260、X15、H1；以及過海路線W1暫停服務。至於港島路線包括2、18P、18X、25、26、37B、40、40M、70、75、90、90B、97、590、720、722、780、788、789須改道行駛；而過海路線包括88R、101、103、104、109、111、113、115、182、307、601、619、680、681、690、905、914、930、948、962、962B、962X、967、969、A11、A12、E11、E11A須改道行駛。



運輸署又指，多個路段包括添美道、夏慤道、添華道、軍器廠街來回方向全線受阻，而金鐘道灣仔方向全線、中環灣仔繞道北角方向(博覽道出口)、中環灣仔繞道上環方向(龍和道出口)、告士打道(中環方向)介乎杜老誌道及軍器廠街、花園道(金鐘道方向)的全線亦受阻。

多條巴士路線暫停服務及改道行駛。（運輸署網頁）

【1415】新巴城巴宣布，8條路線暫停服務，包括12A、12M、13、23、260、H1、W1、X15；而約46條日間路線須改道行駛。

截至今日（21日）下午2時15分，新巴城巴8條路線暫停服務，約46條日間路線須改道行駛。（新巴城巴提供）

【1200】九巴宣布，因應港島區交通情況，部分路線包括104、115、307、373、601、603、641、673、680、690、905、936、948、978須作出改道安排，部分班次或會於中途站停止服務。

▼圖文回顧六月政治風暴▼