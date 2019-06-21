【逃犯條例】政府總部數度關閉　公務員事務局局長如何解畫？

社會就逃犯條例數次引起衝突，其中6.12更引來佔領金鐘夏慤道等主要幹道行動，亦導致政府總部數度關閉。公務員事務局局長羅智光今日（21日）出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議後會見傳媒，談及有關影響，以下為談話全文。

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公務員事務局局長：我非常高興剛才公務員及資助機構員工事務委員會通過將本年度的公務員薪酬調整建議提交財務委員會。我們會盡快將建議提交財委會，希望財委會可以在暑假休會前通過，讓公務員和資助機構員工可以「出新糧」。公務員的薪酬調整會追溯至今年四月一日。

記者：因為外面一些衝突事件，政總已經是第二次關閉，請問對公務員的工作及平常的運作有甚麼影響？

公務員事務局局長：就着公務員的工作，在現在的情況下，各個政策局和部門都會因應着我們的應變計劃去進行日常的工作。我們希望這個情況可以盡快緩和，因為公務員都是為市民服務的，希望（公務員繼續處理日常工作）能對市民的影響減至最低。

記者：如果政總因為這些情況而一直關閉，公務員都不能上班，其實有沒有second plan，如安排他們去其他地方上班？

公務員事務局局長：我剛才已提及，各部門有應變計劃，會按應變計劃進行每天的工作，希望對市民服務的影響減到最低。

記者：這件事有沒有降低了公務員的士氣？你自己有何看法？第二次因為一些衝突或情況而關閉政總。

公務員事務局局長：公務員是很專業的，每一個情況出現時我們都會有不同的應變方法。我相信我們的公務員都是很忠心、竭力為市民服務，無論外間發生甚麼事，我們都是要以市民的民生，以市民的福祉為依歸，盡力發揮我們的功效，令市民可以得益。

記者：其實今次的衝突很大程度都是由網民自發出來，想問是否每次網民表示圍政總或政府機關，政府就會立即不用上班和不提供服務去應對網民的措施呢？

公務員事務局局長：我剛才已說過，我們有一個應變計劃（讓公務員）繼續辦理公務。在不同的地方或在應變計劃下，以其他方式盡量提供服務。我們希望在大家努力下，對市民的影響減至最低。

記者：會否覺得是政府回應不足夠導致公務員的工作現在比較被動？陷入一個被動局面？

公務員事務局局長：政府已經就最近的事情，公開承認有不足的地方，我們希望社會看到我們的誠意。我們往前看，希望大家都知道社會的福祉及和諧是很重要。各方面對政府的訴求我們會用心聆聽，希望大家一起努力繼續推進香港未來的發展。