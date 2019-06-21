【逃犯條例】網傳示威者中槍亡　事主實遭催淚彈擊臉部致鼻樑骨折

網上流傳片段，警方於6月12日在金鐘的清場行動中，一名示威者面部中槍、血流披面。事後更有消息流傳，該名青年已離世。事隔一星期，傳真社成功聯絡事主，該名不願具名的受傷青年的身分是一名高中學生，他說當時只是站在與警方相隔三條行車線的位置，未有移動或呼叫。突然，一有淺啡色圓形物體向他直飛，感覺被人「狠狠一拳打中」，然後便暈倒。他澄清當時不是內傷吐血，只是鼻血倒流要用口呼吸，並將口腔內的血液吐出來，送院後經醫生診斷為鼻樑骨折及肩膊軟組織受傷，毋須留院。 回顧是次經歷，他說：「我真是覺得自己快死，為何不寫好遺書才出來？」他又批評警方純粹為了發洩，對警察改觀：「警察都不是好人！」

網上流傳影片，一名示威者疑於6月12日中槍後倒地，血流如注。（影片截圖）

催淚彈打臉如遭拳擊 後悔未有寫遺書

警方6月12日於金鐘驅散示威者，網上流傳影片，一名身穿黑衣的青年懷疑中槍倒地，血流披面，其後一度傳出事主已離世。傳真社聯絡到該名青年，事主是一名高中學生，他憶述當日放學後到金鐘，大約下午5時許，他在接近解放軍駐港部隊大廈一邊的草叢位置，探頭張望，便被催淚彈擊中臉部暈倒，流出大量鼻血。

他憶述中彈一刻見到有淺啡色圓形物體向自己直飛過來，感覺被人「狠狠一拳打中」，然後便暈倒在地上。他澄清當時不是內傷吐血，只是鼻血倒流要用口呼吸，並將口腔內的血液吐出來：「我真是覺得自己快死，為何不寫好遺書才出來？」送院後經醫生診斷為鼻樑骨折及肩膊軟組織受傷，毋須留院。

警方於6月12日下午約5時27分在添華道面向夏慤道天橋底，曾以水平角度將催淚彈射 向夏慤道天橋底。（傳真社 / 讀者提供）

事主強調，中彈前自己只是站在原地，並沒有向前後左右移動或大呼大叫，與警方距離相隔了3條行車線，而群眾及警方前面都架有鐵馬，又指開槍前並未見有警方舉旗警示， 質疑警方沒有需要使用這種程度的武力，「現在不是打獵物或站着不動的紙靶，而且還要瞄向頭部」，形容警方執法「好離譜」，「覺得差佬（警察）只是發洩，可能平時被上司鬧，不爽，找機會發洩，射靶無癮，可以借這個理由發洩，任打唔嬲。」

雖然事主並無大礙，但經此事，已對警察改觀，覺得他們不是好人。此外，他又知道就讀的學校曾與警民關係科接觸，擔心出席和平示威最終會被控告。

我真是覺得差佬（警察）是發洩，可能平時被上司責罵，不爽就找機會發洩。可能射靶無癮吧，可以借這個理由發洩 、任打唔嬲……我以前真的覺得警察，是好人。但經過今次中槍就改觀了，警察都不是好人！ 一名於6月12日遭催淚彈擊中臉部的高中生

警方夏慤道向示威者開槍統計圖。（傳真社製圖）

另外，6月12日的情況混亂，傳真社記者比對事發前影片，發現警員15分鐘內，最少17次以水平角度向示威者開火。例如當日下午5時12分至31分，警方在的夏慤道天橋底以防暴槍向人群發射最少21槍，包括4枚催淚彈、6發橡膠子彈及11發胡椒彈，其中4次催淚彈均以接近水平角度射向人群，其中被廣泛報道的患肺癌男子亦在這時段內遭警方以橡膠子彈射向腹部後倒地。