【逃犯條例】高錕遺孀黃美芸：盼學生以合適方法表達　與政府對話

「光纖之父」高錕教授夫人高黃美芸今日（21日）出席香港中文大學校友會聯會陳震夏中學「高錕未來教室」開幕儀式時，回應近日學生就逃犯條例的抗爭行動、街頭衝突的激烈場面，她表示在警民衝突中，雙方都有做錯的地方，希望彼此在學習過往經驗後，可以尋找到更好的方式去解決問題，亦盼學生利用合適的方法去表達訴求。

高黃美芸寄語正在抗爭的年輕人應該找途徑去跟政府對話，從以往的抗爭經驗中學習。（王珮殷攝）

高黃美芸認為，於6月12日的警民衝突中，雙方都有做錯的地方。希望雙方在學習過往經驗後，可以尋找到更好的方式去解決問題，例如在6.12的衝突之後，6月16日的遊行，在公眾人士和警方都表現克制之下，便和平結束。她希望學生利用合適的方法表達訴求，亦寄語參加社會運動的年輕人，應該找途徑去跟政府對話，從以往的經驗中學習。

另外，高黃美芸憶述，高錕擔任中大校長時，學生亦有以較激烈的方式向高錕表達訴求。她指出，每一代人都會有人站出抗爭，而學生是將來的香港未來的人才，希望學生在參加社會運動之中，更了解社會，亦盼社會各界理解年輕人正處於不斷學習的階段。

高黃美芸回應記者提問。（王珮殷攝）

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