【逃犯條例】容海恩反對成立獨立委員會查衝突　不能「打開心扉」

政府早前宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但不少市民仍不滿未有撤回修例，部分人昨日（21日）響應「升級行動」，包圍灣仔警察總部、稅務大樓及金鐘政府合署；當中警總更是被包圍至今日（22日）凌晨近3時。 議會陣線立法會議員朱凱廸今早表示，包圍行動期間，警方及示威者均十分克制，新民黨立法會議員容海恩則認為：「唔應該拎警察出氣。」至於是否應該成立獨立調查委員會，容海恩認為沒有需要，又指相關方式不能讓政府、市民「打開心扉」。

有示威者在灣仔警察總部噴字，諷刺警隊被政府用完即棄。（羅國輝攝）

朱凱迪今早出席港台節目時表示，包圍行動期間，警方及示威者均十分克制，暫時無人受傷或被捕。出席同一節目的自由黨立法會議員張宇人認為，大家是時候冷靜下來，香港不能繼續內耗。

容海恩則認為，示威者包圍警總行為，令被困警察的家人十分擔心，緊急服務亦因此受影響，「唔應該拎警察出氣。」

被問及是否成立獨立調查委員會，徹查警察處理修例風波的手法，張宇人認為委員會的調查範圍太闊，又指參考2014年佔領行動、2016年旺角騷亂事件，法庭對違規警察的處理，甚至比處理違規示威者更快。

容海恩認為不需要成立獨立調查委員會，相關方法亦不能讓政府、市民「打開心扉」。（資料圖片）

張宇人承認自由黨是低估形勢

張宇人又指，自由黨很早已就修訂《逃犯條例》向政府反映問題，但他承認自由黨是低估形勢，無預計市民的整體擔憂。身兼行政會議成員的張宇人認為，政府的訊息就是「暫緩等同撤回」，政府只說「暫緩」而不說「撤回」，是要平衡建制派內不同光譜的不同意見。

容海恩認為，現有機制可以處理問題，例如監警會，不需要成立獨立調查委員會，相關方法亦不能讓政府、市民「打開心扉」。她相信政府已知道市民心聲，不會貿然再呈上立法會，她同時說：「（政府）起碼應該承諾市民不會再推修例。」

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朱凱迪認為，整個獨立調查委員會，不應該只針對警察及香港市民對立，問題癥結是政府如何對待香港人。他認為，獨立調查委員會具有公信力，能令市民信服，調查範圍可以再討論。