【逃犯條例．多圖】記錄612衝突瞬間　重組示威者警方攻防時序

攝影記者的一下快門，除了可以將鏡頭前影相定格，亦可將時間記錄，將今日的新聞成為明日的歷史。2019年6月12日，香港經歷了催淚彈、橡膠子彈和布袋彈，反對修訂逃犯條例的示威者，與警方爆發大規模衝突，《香港01》多名記者在現場採訪，通過鏡頭記錄每個瞬間。 當日的衝突，一度被政府定性為「暴動」，其後民怨爆發，再觸發大遊行，政府改口態度軟化。《香港01》整理當日數千張相片和影片拍攝的時間和地點，重組當日在政府總部和立法會附近，不同時空警方和示威者的攻防時序。 ▼請點擊相片 閱讀詳細說明及拍攝時間▼

【2019-06-12 17:40】速龍小隊向走避不及的示威者噴射催淚水劑。（余俊亮攝）

2019年6月12日，原本是《逃犯（修訂）條例草案》恢復二度的日子，警方早在前一日已封閉立法會示威區，並在政府總部、立法會、特首辦外加設鐵馬和加強警力布防。到12日早上，反對修例的示威者，響應網上罷工罷課罷市的號召，包圍立法會、重佔夏慤道和龍和道，下午3點後示威者開始衝擊警方防線，警方用150枚催淚彈、數發橡膠子彈、20發布袋彈驅散示威者和清場。

《香港01》記者通宵在政府總部和立法會一帶留守，上午7點半，大批示威者開始佔領龍和道，到約7點50分，示威者開始衝出夏慤道行車線，繼2014年雨傘運動後，再佔夏慤道。

【2019-06-12 07:54】示威者放倒鐵馬，讓其他人能向後撤退。（鄭子峰攝）

07:54至11:50 龍和道、添華道

圍封立法會 特首辦外從對峙到緩和

早上7點半後，示威者佔據龍和道，之後將鐵馬移到立法會示威區警方防線外，一度與警方對峙，警方施放胡椒噴霧。約在8點半，民主黨立法會議員鄺俊宇、胡志偉到場，鄺俊宇用擴音器向示威者呼籲，不要衝擊警方防線，因為立法會的出入口已經被包圍，令立法會無法開會。「照顧身邊的人好不好」，鄺俊宇說完後，在場示威者大叫「好」和應，並高呼「香港加油」。

而龍和道添華道交界的特首辦外，警方一度用胡椒水劑驅散零星示威者，但到10點半後，氣氛緩和。

11點左右，通宵在立法會附近與示威者溝通的立法會議員鄺俊宇暈倒，他事後接受訪問指，當時知道立法會當日不開會後，緊繃的神經放鬆下來，因為太累而一度暈倒，但很快就蘇醒，到立法會內休息。

+ 9 + 8 + 7

【2019-06-12 10:28】一名市民在天橋上向金鐘夏慤道的示威者張開雨傘。（羅君豪攝）

07:50至12:00 夏慤道

示威者佔領夏慤道 並向中環方向推進

另一邊廂，示威者從7點40分左右，開始佔領夏慤道東西兩條行車線，並不斷架設鐵馬路障。當日不少市民響應罷工而告假，得知現場消息後後到現場加入示威。到約11點50分，示威者已佔領金鐘道。

+ 3 + 2

【2019-06-12 12:51】佔領期間一度下雨，政府總部外的示威者紛紛撐起雨傘。（羅君豪攝）

12:00至15:00 金鐘一帶

氣氛平和

從12點至下午3點，示威者佔據夏慤道、龍和道、金鐘道，但氣氛平和。現場一度下起驟雨，示威者撐起雨傘。

一度有示威者在龍和道附近，掘起地磚，但現場亦有示威者勸諭不要用地磚攻擊。

【2019-06-12 15:47】示威者穿戴整套防毒面具及頭盔，拾起地上警方發射的催淚彈並嘗試向警方反擊。（曾梓洋攝）

15:20至16:00 龍和道、立法會道、添華道

示威者衝擊立法會和特首辦外防線 警方開始施放催淚彈

下午3點後，示威者開始衝擊立法會示威區，有示威者投擲鐵枝和磚頭，更一度衝入被稱作「煲底」的立法會示威區，示威者亦在龍和道及夏慤道兩邊，向添華道衝擊。

警方以催淚彈驅散示威者。到下午約3點45分，警方已收復立法會示威區。

+ 21 + 20 + 19

【2019-06-12 16:12】警方從兩邊向中信大廈方向發射催淚彈，示威者跨過鐵欄，向龍匯道方向躲避，險象橫生。（梁鵬威攝）

16:00至16:30 中信大廈

催淚彈兩邊夾擊中信 市民從小門湧入大廈躲避

民間人權陣線原本申請12日在中信大廈外舉行集會，並獲警方發出不反對通知書。12日當日，民陣在中信外設立「大台」，氣氛平和。但在下午3點後示威者衝擊立法會示威區警方防線後，警方以催淚彈驅散，並將催淚彈射向民陣「大台」方向，更在兩邊夾擊中信外並無參與衝擊的示威者。

當時中信多個玻璃門被鎖上，只保留中間旋轉門和其中一個小門，中信門外的示威者面對兩邊的催淚彈夾擊，無處走避，只能透過小門湧入中信大廈內。

在場採訪的《香港01》記者，多次向現場指揮官發問，指出這樣示威者根本走不到，警方清不到場，為何有這樣的決定，警方無回應，記者發問多次後警方才停止在中信外放催淚彈。香港電台司機亦在此時，頭部被催淚彈擊中受傷，一度昏迷。

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【2019-06-12 16:31】民主黨立法會議員胡志偉隻身面對警察，要求見指揮官，但警方無視他的要求，在其身後發射催淚彈。（梁鵬威攝）

16:30至17:00 添美道

催淚彈射上天橋 胡志偉：我要見指揮官

警方從龍和道向夏慤道方向，以催淚彈清場，部分催淚彈射上中信天橋。記者拍攝到，市民舉高雙手，在天橋上向夏慤道方向離開，大部分人沒有保護裝備，多名女士身穿上班服飾。

民主黨主席、立法會議員胡志偉，就在添美道路面，向不斷施放催淚彈的警隊高呼「我要見指揮官」。他事後憶述，警方與群眾相距約100呎，他自己走了50呎左右，警方便向他先後發出兩發催淚彈。

+ 2

【2019-06-12 17:01】警方向急救站施放催淚彈，示威者立即用水淋熄。（羅君豪攝）

16:30至18:00 夏慤道

警方向中環推進清場 催淚彈射向救護站

此時警方在夏慤道清場，不斷釋放催淚彈，示威者向中環方向走避。下午5點01分，《香港01》記者拍攝到，在海富中心外的救護站，被催淚彈射中，救護站內的義工和接受救助的人，紛紛走避。

大約下午5點40分，警方的防線推進到夏慤道天橋，警方在橋底釋放催淚彈，有示威者爬上在行車天橋橋面躲避，亦有示威者要跨過花槽躲避，非常危險。

+ 33 + 32 + 31

【2019-06-12 19:18】入夜後，金鐘夏慤道仍有少量示威者。（梁鵬威攝）

18:00至20:00 中環

汽車「死火」 示威者「佔領中環」

警方推進到夏慤道天橋後，示威者在中環大會堂方向退守並坐下，雙方在天橋對峙後，氣氛緩和，有示威者進入附近地盤，搬走物品架設路障。

當時中環有多架汽車在干諾道中交易廣場附近「死火」，亦有示威者在太古廣場向中環方向撤退，示威者更一度佔據到畢打街。

+ 23 + 22 + 21

【2019-06-12 22:12】夏慤道天橋示威者一度投擲燃燒物品。（余俊亮攝）

20:00至次日凌晨01:00 中環

從對峙到平和 示威者陸續散去

示威者在晚上8點後，主要佔據大會堂外的干諾道中，亦有其他市民加入，警方防線則一直在夏慤道天橋，雙方並無衝擊行動。在晚上約10點，一度有示威者向夏慤道天橋橋面投擲燃燒物，不過並無其他物品被點着，亦無人受傷。

11點後，示威者陸續散去，到午夜後干諾道中恢復通車，有不少私家車到場義載在場的人士回家。到次日凌晨0時50分，一名在場的義工，拿着擴音器呼籲留守人士離去：「我們再留在這裏，只會造成更多人受傷或被拘捕，我不希望看到更多這些事發生，最後我們選擇慢慢撤退，為之後幾日繼續努力，為香港繼續奮鬥。」