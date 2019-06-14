【逃犯條例】記者的鐵腳馬眼　與催淚彈橡膠子彈的距離

6月12日（本周三），反對修訂《逃犯條例》的示威者，包圍立法會示威，在早上開始佔據金鐘夏慤道等多條道路，到下午3點開始衝擊立法會，警方出動催淚彈、橡膠子彈、布袋彈、大支裝胡椒噴霧、胡椒球槍、警棍等武器，驅散示威者和清場。 《香港01》多路記者在金鐘和中環現場採訪，報道和拍攝警方與示威者的行動，多名記者在採訪中受傷，包括中豆袋彈、大支裝胡椒噴霧、催淚彈。其中一名記者，在表明身份和附近並無示威者的情況下，仍有警員瞄準記者方向發射催淚彈和布袋彈，有記者中布袋彈受傷入院，有記者中了三棍警棍，多位記者中催淚彈、胡椒噴霧、胡椒球，簡單沖洗後繼續工作。亦有其他傳媒機構的記者，被警方用粗言侮辱「記你老X」。 警務處處長盧偉聰稱，如果記者遇到不禮貌對待，他感到抱歉，但無回應為何警員瞄準記者方向發射催淚彈和橡膠子彈。 前線攝影記者：曾梓洋、鄭子峰、梁鵬威、盧翊銘、余俊亮、羅君豪、李澤彤、歐嘉樂、高仲明、張浩維、洪嘉徽、林若勤、羅國輝、周景文、譚威權、王海圖、鄧穎韜、洪業銘、楊凱力、蕭文學、吳志豪 前線採訪記者：鄭秋玲、麥凱茵、梁祖饒、鄭嘉如、梁煥敏、胡家欣、李偉欣、莊恭南、羅家晴、邱靖汶、蔡正邦、黃偉民、陳永武、賴南秋、陳蕾蕾、賴雯心、梁銘康、鄧詠中、陳浩然、余睿菁、魯嘉裕

2019年6月12日，反對逃犯條例修訂的示威衝突中，警方多次近距離向人群施放催淚彈。（羅君豪攝）

6月12日警方和示威者爆發大規模衝突，警務處處長盧偉聰在13日表示，警方使用了超過150枚催淚彈、數發橡膠子彈、20發布袋彈。

12日早上約8點，反對《逃犯條例》修訂、包圍立法會的示威者，開始佔據龍和道和夏慤道；到下午約3點，示威者開始衝擊立法會警方的防線，一度衝入被封鎖的立法會示威區，警方開始使用武力驅散，把示威者趕往離政府總部範圍，再向中環方向。

《香港01》攝影記者曾梓洋左腳被懷疑布袋彈射中，不能走路，被其他人抬到附近。（高仲明攝）

記者傳相中途左腳中彈流血 隨即倒地

當日下午約6點，在現場採訪的《香港01》攝影記者曾梓洋，位於解放軍總部和力寶中心的行車天橋橋底。曾梓洋表示，當時附近只有零星示威者，大部分示威者已經後撤到中環方向，警方正在集結，並無向前推進，因此準備把相片傳送回公司新聞部。當他忙於操作相機和電話時，突然聽到「嘭」一聲巨響後，就感覺左腳中彈，隨後倒地。

「我感覺到左腳中彈，但不知道是什麼，站不穩隨即倒地，看到附近沒有煙，知道不是催淚彈，看到有流血，不是很嚴重，知道不是真槍實彈。」曾梓洋說，當時有四五位年輕人看到他受傷後，衝過來把他抬走，附近有其他攝影記者拍攝他受傷。「我當時想繼續工作，但真的走不動，去了PP（太古廣場），有四五名急救義工幫我消毒，再去醫院。醫生看過傷口，直徑有三四厘米，全腳都腫了和有瘀血，要休息一個星期。」他懷疑自己中了布袋彈，「醫生也說不清楚是什麼武器造成的。」

曾梓洋當時戴着前後寫上「PRESS」（記者）的頭盔，佩戴防毒面罩，掛有記者證，雖然沒有穿反光背心，但他認為警方清楚知道他是記者，亦一直配合警方安排，「附近有其他記者，但沒有示威者，想不到一個理由，為何警方要射向一個沒有任何衝擊的人。」他說希望能盡快康復，回到前線採訪。

《香港01》攝影記者鄭子峰從6月11日晚上開始通宵留守金鐘，連續工作26小時，期間更受傷。他在12日清晨6點，向公司傳回這張照片，示威者在天亮後在添馬公園附近。（鄭子峰攝）

捱完警棍再受胡椒噴霧水劑：警明知是記者

《香港01》另一位攝影記者鄭子峰，在當日下午5點半，在夏慤道海富中心的麥當勞行人路與行車路之間、約兩米高的石壆上。他說當時與其他記者站在一起，有俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊警員，突然將幾個記者推出夏慤道行車路，「警察用警棍揮向我，我腰和大腿共中了三下警棍，雖然不是棒打的力度，但也很痛。」

中警棍的同時，鄭子峰被警員向頭部噴灑大支裝胡椒噴霧水劑。當時他戴着記者頭盔、普通眼罩和N95口罩，並無佩戴防毒面具，因此胡椒水劑滲入他頭部、面部和全身，甚至有水劑入耳。他說當時與警察有一個手臂的距離，示威者早已退後到與記者有一段距離，他主要負責拍攝警方的行動，警員早已用手勢，與他和其他記者示意，他認為警察早已知道他們是記者，不明白為何警察會向他噴胡椒水和揮警棍。

「我中胡椒水後全身灼熱和疼痛，退到力寶中心停車場，卸下全部裝備，有其他市民用生理鹽水幫我消毒。我的毛巾和相機帶都是胡椒水，有其他人送了一條毛巾給我。」他休息一陣子後，力寶中心外有新一輪衝突，再次回到前線採訪。

鄭子峰從11日（周二）晚上11點開始，在立法會附近通宵採訪，到12日（周三）大規模示威中，全日在金鐘、中環現場採訪，到13日（周四）凌晨1點才撤退，連續工作26小時，到周四傍晚6點又開始工作，在立法會附近通宵準備。他說作為前線攝影記者，無法缺席香港這歷史時刻，因此連續工作。

2019年6月12日，反逃犯條例修訂爆發大規模示威衝突，警方多次施放催淚彈、橡膠子彈、布袋彈，記者拍攝開槍一瞬，留下紀錄。（梁鵬威攝）

雙眼中胡椒水 「失明」20分鐘

周三的衝突在約在下午3點，示威者衝擊立法會外警方防線開始。當時在立法會內的《香港01》攝影記者梁鵬威，看到行動升級，來不及戴上眼罩、口罩等裝備，只戴上頭盔就趕到俗稱「飯煲底」的立法會示威區採訪，在那時被大支裝胡椒噴霧噴中。

「當時警方應該橫向放胡椒水，我雙眼和全身都被射中，馬上大叫『我看不到』，有示威者馬上拖我走。」梁鵬威憶述，當時完全看不到東西，只能叫附近的人幫他拿着相機，告訴他們不能讓相機濕水，再說背囊內有牛奶，可以清洗雙眼，「大約20分鐘完全看不到，但當時都信任附近的人，不擔心他們會拿走我相機和貴重物品。」

簡單清洗雙眼後，梁鵬威繼續採訪，警方施放催淚彈，他中了幾次，由於沒有防毒面具，吸入了催淚氣體，「吸入催淚彈令整個呼吸系統很灼熱，更有反胃的感覺，加上胡椒水令身體灼痛，我形容是體內外都灼熱的雙重感覺。」他當日早上10點到場後，工作到11點，回家後才能清洗，「沖涼好似火燒般痛」，睡了4個小時後，他再出發，早更到金鐘採訪。

2019年6月12日，反對逃犯條例修訂的衝突示威中，警方近距離向《香港01》記者蔡正邦方向發射催淚彈。外國記者拍下這一幕，有法國記者質問為何要向記者開槍。（ImperialPimp YouTube）

速龍小隊呼喝「記者都要走」 瞬即催淚彈射記者方向

612衝突後，網上流傳一段短片，拍攝到有警員向記者發射催淚彈，有外國記者高聲用英文向警方表示，不應向記者開槍，當時被警員瞄準發射催淚彈的記者，是《香港01》突發記者蔡正邦。

蔡正邦憶述，當時約為下午6點，速龍小隊從添華道向夏慤道推進，並釋放大量催淚彈，示威者已經退守到友邦金融中心，附近有一名《蘋果日報》記者，再遠一點有另一名其他傳媒機構的記者，「我在夏慤道東行線，示威者在我100米之後，我與速龍小隊一直保持五六米的距離，我身穿記者反光衣，速龍警員呼喝我們『記者都要走』，證明他們知道我們是記者。」

他說本來面向警方向後退，由於警方呼喝，因此轉身背向警員，向中環方向撤退，「突然聽到『嘭』一聲巨響，一個催淚彈在我身邊兩三米爆開，我馬上轉身望向速龍小隊的警員，看到一名警員拿着催淚彈槍，還保持剛剛發射完的姿勢。」

蔡正邦說，當時警方向他的方向發射催淚彈後，他繼續拍攝，警方再向他後方不遠處的記者方向，再施發射多一枚催淚彈，這時有外國記者拍攝到，一位法國記者向警方高聲說「you shoot the journalists!」（你向記者開槍！）他之後發現另一名速龍警員，舉起布袋彈槍指向他的方向，他舉高雙手示意，之後後退到中環方向。

《香港01》攝影記者張浩維，在鏡頭中看到速龍小隊警員，用胡椒球槍向他的方向瞄準。他亦被胡椒球打中。（張浩維攝）

記者從鏡頭看到警員瞄準自己

《香港01》攝影記者張浩維，就在採訪中被胡椒球打中鏡頭，胡椒粉末撒向面部。他憶述當時是大約4點半，在夏慤道行車天橋上，警方正在清場。他舉機拍攝警方發射胡椒球槍，「我在鏡頭中看到有警員在瞄準我」，他之後感到相機和面部中彈，「可能相機阻擋了一下，沒有受傷，聞到胡椒味，有霧的感覺，是噴灑式的，我的背囊也有殘留粉末。」

之後張浩維在警方從夏慤道向中環方向推進，示威者爭相走避時，被示威者投擲的水樽打中，嘴唇出血受傷。他說人群退守和冷靜後，有示威者向他提供生理鹽水清洗傷口。

香港電台司機被催淚彈打中頭部，一度昏迷和停止呼吸。（林若勤攝）

港台司機昏迷後醒來 聽到「警察我來幫你」更恐慌

周三的大規模衝突中，有其他新聞工作者受傷，香港電台的司機被警方的催淚彈擊中頭部，一度昏迷和呼吸停頓。當時在場採訪的《香港01》攝影記者林若勤，目擊和拍攝到他受傷的情況。

林若勤說，當時約下午4點，示威者在中信大廈門口，兩邊被警方包圍，警方發射了七八枚催淚彈，但示威者根本走不到，林若勤向警方的指揮官高聲發問，說這樣示威者根本走不到，警方清不到場，為何要這樣施放催淚彈，對方無回應，他問了幾次後，警方停止施放催淚彈。

就在此時，附近有人高聲說有人昏倒，林若勤馬上趕過去，發現一名身穿記者反光衣的人士暈倒，事後知道他是港台的司機莊文龍。他說當時有記者同行協助莊文龍，向警方呼喊有人暈倒、需要CPR（心肺復甦），有四五名速龍小隊的警員和兩三名便衣警員過去協助，相隔一段時間，莊文龍蘇醒後，警員問「我是警察，我來幫你，你有無事」，但莊文龍陷入恐慌狀態，重複大叫「阿sir唔好打我」，警員再說「我是警察我來幫你」，但莊文龍仍然恐慌，直至警員說了一句「我係行家」後，莊文龍才沒有那麼驚慌，慢慢冷靜下來。

林若勤說，得悉莊文龍沒有即時危險，得到救護後，就離開繼續採訪示威。

商台記者被罵「記你老X」 一哥「抱歉」

周三的示威衝突，大量香港和海外記者採訪，商業電台記者向警方表明身份後，被警員用粗言辱罵「記你老X」。警務處處長盧偉聰周四見記者，被多次追問為何有警員辱罵記者，他以「從來我對記者最客氣、最有禮貌」作回應，強調警隊有心做好與傳媒的關係，「可能你們覺得我在解釋，但我是真心」，又稱「如果記者遇到不禮貌對待，我感到抱歉」。不過他無回應為何警員瞄準記者方向發射催淚彈和橡膠子彈。

香港記者協會在盧偉聰記者會後發聲明，嚴重譴責近日在反對逃犯移交條例草案示威活動中，警方的連串危害記者安全及損害新聞自由之行為，指已收到四宗近距離向記者發射催淚彈報告，造成一人身體傷害；兩宗以警棍痛擊記者的報告，一名記者受傷。記協又指將於日內向監警會作出投訴。

無國界記者組織（RSF）亦發聲明，呼籲香港執法人員尊重新聞自由並停止攻擊記者，敦促港府調查並確保事件不再發生。

警務處處長盧偉聰周四（13日）見記者，記者身穿全副裝備，包括反光衣、頭盔、眼罩採訪。（高仲明攝）

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