【逃犯條例】基督徒唱Hallelujah　20佛教徒誦「唵嘛呢叭咪吽」

繼有基督徒在金鐘一帶唱聖詩《Sing Hallelujah to the Lord》後，有自稱「佛友」的佛教徒網民發起今日（22日）下午4時到添馬公園進行「六字大明咒共修唱誦」活動，約有20多人和應，一同誦唱「唵嘛呢叭咪吽」（拉丁拼音：Om mani padme hum）。 有出席的佛教徒表示，「六字大明咒」的意思是光明及智慧，希望可以透過誦經，將光明及智慧帶給每一個人，為大家去除憎恨。

有網民發起在添馬公園誦唱「六字大明咒」的活動。（麥凱茵攝）

參與者：令人知道佛教徒不只會匿藏

約20人靜下午坐在政府總部「門常開」之下的添馬公園，一同誦唱六字大明咒，另有十多人零星散落在公園其他位置。發起活動的市民表示，不願意接訪問，強調他人「想嚟就會嚟，無特別話要加人嚟！」

本身是佛教徒的陳小姐表示，她與發起人並不認識，但希望透過參加活動令他人知道佛教徒「唔係淨係會匿埋」。她說：「佛教徒都可以表態，唔係話佛教就一定要靜同退縮，我哋都會向前面看、向社會走。」她解釋說：「佛法在世間，不離世間覺，離世求菩提，猶如覓兔角」，即要入世間探討世間的事，而非退縮一角、深歸山森，「喺一個社會入面，我哋就會喺社會中修行。」

約有20人靜坐在門常開下的位置並唱誦大明咒，喻意慈悲的門為大家打開。（麥凱茵攝）

「嗡嘛呢叭咪吽」有光明意思

面對近期發生的事情，陳小姐坦言作為一個人難免會有情緒，認為大家都需要想方法去平靜自己，「要覺察自己做嘅事係善、係惡，定係只係為咗發洩？了解返自己內心。」

而六字大明咒的「嗡嘛呢叭咪吽」有光明的意思，陳小姐希望透過唱誦六字大明咒，去除大家的憎恨，將光明及智慧帶給大家，覺察當下發生的事情。她又指，選擇在添馬公園門常開下靜坐唱誦六字大明咒，是因為佛教內相信慈悲的門是為大家打開，「希望大家可以開啓心中覺察嘅門，唔好因怒憤去衝擊等，做咗後悔嘅事。」

不要因憤怒而做後悔事

另有參加的人士坦言並非佛教徒，但認為支持活動。一同唱誦六字大明咒的梁先生表示，只是經過碰巧見到有活動便參加，「人要聚埋先有嘢會發生，有事發生就會發生」，不需要其他人號召。

他表示，每日上班下班經過金鐘都會查看示威的情況，有空便會參與其中，「做到幾多就幾多！」