【逃犯條例】李偲嫣今晚舉辦撐警晚會　FB稱收恐嚇電話

反對修訂《逃犯條例》的風波持續，示威者不滿警方上周三（12日）武力清場，昨日（21日）發起包圍灣仔警察總部，至今日凌晨才離去。 今日下午有十多名市民到警總支持警方執法；一直支持警方的李偲嫣，發起今晚（22日）在中環遮打花園舉行撐警晚會。李偲嫣今日在Facebook透露，近日連接收到恐嚇電話，阻止她出來支持香港警察，「一堆瘋狂尖叫，粗口辱罵……不停說要我不得好死」。不過其FB下午已不再公開。

一行12人的市民今日下午自發到警察總部外支持警員。 (麥凱茵攝)

12人今午到警總撐警：遲吓點樣執法？​

今天下午一時許，一行12人的市民自發到警察總部外支持警員，他們認為警員是嚴正執法，滿意警方今次處理政治風波手法。其中一名市民蔡先生表示，在社交網站看到示威者的行為感到憤怒，他指有不同意見無問題，反問為何要訴諸暴力，「香港市民一向守法，示威者為何要犯法？警察遲吓點樣執法？香港會變返原始社會！」他強調對修訂草案的爭議，應該留待在立法會中討論。

蔡先生稱，在社交網站看到示威者的行為感到憤怒。(麥凱茵攝)

李偲嫣FB列恐嚇內容：不停說要我不得好死

另外，李偲嫣發起在今晚6時半至9時，在中環遮打花園，舉辦「支持香港警察祝福香港晚會」，是她婚後首次再辦撐警活動。

李偲嫣今天在其FB稱，近日重複收到恐嚇電話，「一堆瘋狂尖叫，粗口辱罵，阻止本人出來支持香港警察，不停說要我不得好死，15秒的瘋子說話實在令我知道『自己做對了』！」

她表示，雖然收到恐嚇電話，但她沒有半點害怕，「如果我倒下，能喚醒香港市民僅有的良知，那麼偲嫣願意犧牲自己！」她指已向丈夫謝鋮浚表明，決心要出來支持香港警察，「一切一切都是偲嫣一直不能放下的心事，即使我知道在這個亂局𥚃會出現更多妖魔鬼怪，卻不能迫使我放棄『愛國愛港撐警察』的決心！」

李偲嫣立場一直支持警察。（資料圖片）

形容上周三警民衝突為「六月暴動」

李偲嫣引述丈夫昨晚對她說的話：「如果你倒下，將不再起來，我會永遠守護你靈牌，每天早晚也會吻它一次，每一天也會為你彈唱你最喜歡的歌」。

李偲嫣形容近期的示威為「六月暴動」，又形容香港警察是「我們的守護天使」，稱她在6月12日早上7時開始，心內熱血沸騰，悲傷難過的眼涙一直滿瀉流下，而今晚會堅持舉辦撐警集會。