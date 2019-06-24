倉務員指小學生欠債要「肉償」 設價目表定肛交手淫還款額　囚7年

貨倉男工因下載兒童色情影片而被捕，但警員調查時發現其手機另有「珍藏」，包括一名男童穿校服露械的相，因而揭發男工在4、5年前結織一名小五男童後，多番以錢利誘對方手淫及口交，至男童約14至15歲時更與對方肛交。男工早前承認與16歲以下男子肛交等共13罪，高院法官今(24日)判刑時，直斥被告視男童為獵物，在案中利誘對方，甚至在案中有「價目表」，直指被告的做法低賤，最終判他監禁7年。

被告何永康在高等法院承認非法肛交及管有兒童色情物品等13罪，被判入獄7年。(資料圖片)

現年32歲的被告何永康，早前承認1項企圖與16歲以下男子肛交、2項與16歲以下男子肛交、5項向16歲以下兒童作出非禮行為、4項製作兒童色情物品及1項管有兒童色情物品罪。

被告認為未有違反誠信

辯方求情指，被告在案中未有使用暴力，亦沒有違反誠信。

惟法官判刑時引述事主的創傷報告，指他活在恐懼和羞恥中，感抑鬱和焦慮，事後會發惡夢和回憶事件，此外，他自尊心低落，擔心同學和朋友會知道事件。

被告有孌童特徵重犯機會高

而被告的心理報告指，他在案中有孌童的特徵，被未成年男子吸引。被告亦向心理學家承認，和另外兩名未成年男童有親密關係，因此本案的事主是第三名受害者。報告認為被告未有展示足夠的悔意，評估他重犯機會高。

事主首次受侵犯僅10歲

法官續指，事主第一次性侵時年僅10、11歲，十分年輕，而且是受利誘才同意做出案中的行為。法官斥責被告視事主為獵物，透過性行為代替還錢，甚至在案中有「價目表」，若事主替被告手淫、口交、肛交，可得100、200或400元，法官直指被告的做法低賤。此外，法官判刑時亦考慮被告肛交時未有使用安全套，以及拍攝影片和相片等。

被告藏87段兒童色情片

案情指，警方於去年5月到被告的住所搜查，發現其電腦內存有87段涉及兒童色情的片段，大部份為成年男子和男童之間的性行為，包手淫、口交和肛交。被告在被捕警誡下承認，片段都是他下載所得。而警員之後檢查被告的手機和記憶卡，找到多段本案事主為被告進行口交的片段，當中的事主介乎12至14歲。此外，記憶卡另存有兩張相，相中身穿校服的事主向被告露出陽具。

事主14至15歲與被告肛交

警方之後找到事主，他在錄影會中透露，在小學五年級時認識被告，之後與被告發生性行為。起初他替被告手淫、口交，至他14至15歲時亦有和被告肛交。

警方調查後亦發現，被告曾於2016年圖和事主肛交，但因事主喊痛而未能成事，至2017年被告兩次成功和X肛交。

案件編號：HCCC298/2018