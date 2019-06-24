楊潤雄：稍後推專業發展培訓及考察交流　支援教師推展全方位學習

港府在2018《施政報告》中提出向全港中小學發放的「全方位學習津貼」，將於今年9月新學年開始。教育局局長楊潤雄今日（24日）在「局中人語」透露，教育局正舉辦「全方位學習津貼」簡介會，向校長和老師介紹津貼的運作細節及解答疑問；又稱稍後會推出相關專業發展培訓及考察交流活動，支援教師推展全方位學習，希望屆時學校鼓勵同工參與。

（教育局網頁「局中人語」全文）

楊潤雄表示，過去七年探訪學校時，不少同學都對全方位學習活動感雀躍萬分，認為活動有助豐富學科學習、發掘興趣。他認為，學習不局限於課室，相信學生從體驗學習中獲得的知識、掌握的技能等，有助學生拓寬視野、鼓勵終身學習，實現全人發展的目標。而教育局2019/20學年推出的「全方位學習津貼」及「學生活動支援津貼」新津貼、每年開支共約10億元。

全方位學習津貼將於下學年開始 楊潤雄：正向學校簡介運作細節

當中「全方位學習津貼」將於新學年推出，每年預算開支為9億元。以開設24班的學校為例，小學可獲約75萬元，中學可獲約116萬元。楊希望，學校可配合課程發展和學生學習需要，帶學生參觀展覽、實地考察、交流等。至於用作支援有經濟需要中小學生的「學生活動支援津貼」，楊預計2019/20學年全港約有17萬名中小學生領取，總開支約8,500萬元。由於學校可運用津貼支援領取綜援或全津的學生，亦可支援校本評定為有經濟需要的學生，故教育局料最終受惠者將多於17萬名學生。

楊形容，兩津貼可相輔相成地為學校推展全方位學習提供充足財政資源，以及向有經濟需要學生提供額外支援。他鼓勵學校好好運用津貼推展全方位學習，裝備學生，「裝備他們擁有面迎二十一世紀所需的知識、技能、態度，培養他們具備關心和服務社會的心志，成為社會棟樑，建設更美好的香港。」