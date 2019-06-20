【逃犯條例】楊潤雄給青年信成大公報獨家　教局：無選擇特定報章

政府硬推《逃犯條例》修訂引發社會激烈反彈，不少年輕人更參與街頭抗爭，包括特首林鄭月娥等高官公開道歉之際，曾嚴厲批評罷課等抗爭手段的教育局局長楊潤雄，亦似要為事態降溫，昨向報章投稿，表明「政府對青年人充滿信心」。 然而，楊潤雄的公開信只投給親建制的《大公報》，變成其「獨家新聞」，事後其他傳媒向局方查詢後，獲得該信內容作刊登。教育局方面解釋，有關安排，並無選擇特定報章。

教育局局長楊潤雄在《大公報》向年青人及學生發表《以愛家和衷共濟 為港平穩續航》為題的信件，指「香港是我們的家，大家同氣連枝，同坐一條船」，盼學生和青年人能夠互相理解、理性討論及彼此接納不同見解。楊潤雄在信中續指，政府對青年人充滿信心及期盼，冀聆聽他們的聲音，與他們同行，而教育局會繼續了解學生的需要，致力在教育方面提供全方位支援。

+ 35 + 34 + 33

然而，教育局局長給年輕人的公開信，為何會變成特定報章的「獨家新聞」？教育局局長新聞秘書接受查詢時表示，局長一向有接受報章邀請，撰寫鼓勵／祝福文字予學生及市民。至於局長近日接受《大公報》的邀請，他重申亦是按同一原則處理，並無分別，同時澄清並無選擇特定報章。

▼圖文回顧六月政治風暴▼