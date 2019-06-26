消息：9幅轉公營房屋土地改劃進展不似預期　萬伙或延1至2年落成

特首林鄭月娥上任後銳意增加中短期土地及房屋供應，但推行的措施卻連番受挫！繼土地共享計劃押後上馬，林鄭去年6月宣布將9幅位於啟德發展區及安達臣道的私營房屋用地，撥作興建約1.06萬個公營房屋單位，惟消息指相隔一年籌劃工作進展緩慢，加上部分項目或要增設社區設施，大部分項目或未能趕及2024至2026年落成，可能需要延遲最少1至2年才完工，據悉當中已有項目由2024年完工，順延至2025或2026年。 《香港01》向發展局及房協查詢9幅用地籌劃進展，房協發言人昨日（25日）回應時表示，就政府早前撥五幅位於啟德及安達臣道的土地予房協，以重建真善美邨及興建資助出售房屋，房協現正與政府就相關批地條款進行商討，並期望最快可於2024至2026年落成相關發展項目，而發展局則暫未有回覆。

安達臣道項目位置優越，不少單位可享開揚景觀。(李澤彤攝)

一直以2024至2026年完工為目標

林鄭月娥去年6月29日公布六項房屋政策新措施，其中包括把9幅原來計劃出售的啟德及安達臣道私樓發展用地，改撥為公營房屋用途，除一幅位於啟德的用地批予房協重建真善美村，其餘8幅由房協及房委會興建資助出售房屋及居屋，合共1.06萬個單位。

接近政府消息人士透露，當局拓展這9個項目，是希望10年內增加公營房屋供應，故一直以2024至2026年完工為發展目標，以解決中短期公營房屋供應緊絀問題。

不過，消息人士指，經過接近一年時間後，政府與房委會及房協商討有關土地用途安排，仍只停留於擬訂地契條款階段，同時亦未完成與政府商討補地價安排，有關土地仍未正式交予房委會及房協，故房委會向區議會及房委會委員提交的文件，對相關項目的名稱只是「資助出售房屋」，仍未能具體註明是居屋發展用途。

消息人士重申，政府不希望有關項目出現嚴重拖延，會盡力縮短籌劃程序。

↓安達臣道6幅地皮景觀↓

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公私營房屋供應恐現「斷崖式」下跌

據悉，發展局正爭取今年年底前完成批出大部分土地安排，好讓房委會及房協能夠盡快在各項目啟動建屋工程，但能否如期做到，將要視乎其他政府部門會否在這些項目加入更多公眾及社區設施（如鄰舍休憩用地、社會福利設施等），因有關設施及服務一旦納入在項目發展中，有可能需要經過城規會程序，令項目落成時間隨時延遲1至2年。

公營房屋供應緊絀，未來數年更「雪上加霜」，早前《香港01》已率先報道房委會最新籌劃2023/2024年度和2024/2025年度公屋及居屋項目，只有1.7萬多個單位落成；而「團結香港基金」今年4月發表研究，引用資料預測2023年的供應量，將比2018年會大跌近四成，公私營房屋供應會出現「斷崖式」下跌，3年內公屋平均輪候時間便需長達6年。

本來被視為紓緩公營房屋中短期供應不足的9幅私轉公營房屋用地，一旦在規劃發展上出現阻滯，難免會對林鄭施政構成進一步打擊。

↓啟德3幅地皮景觀↓

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尹兆堅：林鄭「眼高手低」

民主黨立法會議員、房委會委員尹兆堅表示，9幅私營轉公營房屋土地改劃進展未如理想，反映林鄭政府「眼高手低」，執行上未有考慮時間的迫切性，縱然有鴻圖大計亦難成功落實。他關注這批單位落成時間一旦推遲，會影響到公屋流轉，令輪候冊申請者等候時間更長。

身兼房委會委員的公屋聯會總幹事招國偉表示，公屋供應短缺情況持續惡化，去年調撥9幅私樓土地轉為公營房屋發展，本來可以稍為紓緩，但現時改劃進展未如理想，當局應審議其他方法去增加公屋供應，否則平均輪候公屋時間勢必進一步延長，反映林鄭對房策問題束手無策。