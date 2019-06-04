【專訪】孫明揚明言樓市難壓抑　倡林鄭向地產商施壓收回土地建屋

樓價持續颷升，港人置業及租樓負擔更沉重。17年前曾推出「孫九招」拯救低迷樓市的前房屋及規劃地政局局長孫明揚，接受《香港01》記者訪問時指出，香港樓價走勢難以預測，現時採取任何額外措施亦難遏抑樓價升浪，政府倒不如向市民表明毋須急於透過置業解決居住問題，同時應集中房屋資源處理基層住屋困難，優先增建公屋來縮短輪候冊申請。 孫明揚又認為，港府應向發展商施壓，有需要時利用《收回土地條例》，把閒置多年的新界農地收回建屋，不能任由地產霸權宰割。

反映私樓樓價走勢的中原城市領先指數CCL再創歷史新高。（資料圖片）

反映私樓樓價走勢的中原城市領先指數CCL創歷史新高，最新報189.42，較2017年7月特首林鄭月娥上任時的160.26，指數累計上升約18%。香港樓價再度破頂，反映林鄭月娥上任近兩年以來推動的房屋政策，確實無力遏抑樓價凌厲升勢。市民置業困難所承受的壓力，較諸梁振英主政時更大。

林鄭3月曾對樓價上漲感擔憂

去年底樓價一度向下調整，林鄭當時曾表明，如果有人有任何幻想，見到樓價跌政府便會出招救市，「就可以慳番」；至今年3月樓價重拾升浪，她出席彭博投資亞洲論壇時，表示對香港樓價上漲感到擔憂，「簡單來講，我很擔心。因為負擔能力對香港人來說是個大問題。」她當時亦稱，緩解香港居民住房危機的唯一辦法，是增加政府角色及功能，而增加土地供應的更長期解決方案，是在於維港以外填海。

然而，林鄭上任近兩年，去年6月亦推「娥六招」應對樓價屢創新高困局，惟政策成效未彰，至今年3月平圴輪候公屋時間仍維持5.5年高位，差餉物業估價署公布4月私樓售價指數報390.5，僅比去年7月394.8相距約1%，5月指數創新高似乎毫無懸念。而今期居屋申請首兩天已收近6萬份申請表，估計最終或收逾30萬份，勢創歷史新高。

孫：重建資助置業階梯非適當時機

昔日掌管房屋政策的孫明揚，在樓價暴跌7成的劣勢下，推出「孫九招」穩定樓市措施力挽狂瀾，今天又會否有「孫十招」為林鄭班子解困？他接受《香港01》記者專訪時表示，現屆政府重建資助置業階梯並非適當時機，他認為，政府應認真地向市民講清楚：毋須一定要買樓，租樓住亦可解決問題。「租屋住，我哋當年出來社會做事，都要經過一段時間儲錢才買樓。」

孫明揚任內推出「孫九招」，挽救當時在谷底的樓市。（黃偉超攝）

個個要「上車」是「羊群」心態

他批評，現時不少發展商大肆宣傳年輕人置業重要，社會亦廣泛流傳「有樓有愛情」、「揀男朋友一定要有樓」等錯誤觀念，造成「羊群」心態：「有樓有愛情觀念，完全係心理問題。現時樓價和租金是供求出現問題，更重要是不少人的心態，個個聽晒人講要『上車』，否則以為以後會無機會，有機會個個都話要去搏，但其實唔一定真係好有急切需要。點解期期居屋咁多人爭？其實嚟嚟去去都係嗰一班人爭，等於名校夠咁多人爭，根本都只係嗰一千、幾百人去爭。」

他坦言，近日見到有18歲女學生成功以白表單身資格購買居屋，認為絕對不是健康現象，不贊成政策上可給予這些人士可「上車」。

不過，孫明揚笑稱，林鄭重推置業階梯，只為順從市民意願，「佢(林鄭)只要告訴市民租(樓)已成，何必一定要買(樓)！」他建議，政府應先照顧基層住權益，集中資源解決輪候公屋時間太長問題。

他憶述，當年停售及停建居屋後，把數萬個居屋轉為公屋出租，任內輪候公屋時間曾大幅縮短至一年多：「當年油塘好多三房居屋變咗公屋，仲有冷氣機呢！當時個個天下太平，一年便可『上樓』！」

一方面建樓土地缺乏，同時間新界卻存在大量閒置農地未發展，孫明揚認為應用《收回土地條例》收地。（資料圖片）

要讓發展商畏懼政府

多年仕途生涯屢次與發展商「交手」，孫明揚批評「土地大辯論」所取得實際成果有限。他表示林鄭班子應軟硬兼施，尤其針對新界棕地及閒置農地。「新界棕地不乏可發展的，部分持有者是誰？你去查一查明白。我認為政府應二話不說，利用土地收回條例，收閒置多年的土地，等『嗰班人』驚吓，如果唔係，喺度茶撐篤撐有乜用？」

事實上，多年前孫公曾就新界東北和元朗橫洲發展計劃撰文，提出以傳統新市鎮發展模式較為可取，更指政府有機制和權力收回土地發展，認為劃一收地才公平，以新市鎮發展需要整體規劃為由來抵禦反對聲音。

如今居屋成為一眾市民置業的唯一希望，但近年居屋申請數目屢屢破頂。（資料圖片/張浩維攝）

不認同「孫九招」造成今日高樓價局面

「成也孫九招、敗也孫九招。」當年「救市九招」包括停建居屋、取消拍賣土地及放寬租務管制條例等，雖一度受沙士疫情影響，但至03年底樓市重拾升軌，惟公私營房屋供應在造地方面乏寸進下，最終亦導致新建成公私營住宅單位大減，埋下近年樓價急升的「地雷」。

被指是現時樓價高企「幫凶」，孫明揚大呼冤枉：「我任內好緊張造地的。增加土地無停止過。」他強調，當年無講過「孫九招」必須保持不變。「當年要因應時勢對症下藥，當時係因應樓價大跌而出手，今日環境完全不同，出招係咪可以推低樓價？現時情況已經見到，樓價我唔識講，好難睇。」

當年一手撤銷租管，如今會否同意重設？孫明揚肯定說：「不！」他解釋，不計及劏房，其實私樓及商舖租金升幅未必太嚴重，「店舖租金更已回落，好多無人租！」他又多次重申，劏房是另一個問題，「係好多無良業主，把單位盡量劏細圖利。」