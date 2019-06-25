【書展2019】下月17日開幕　倪匡將現身講《衛斯理》

一年一度由貿發局主辦的香港書展，將於下月17日（周三）至23日（周二）在灣仔會議展覽中心舉行。今年書展以「科幻及推理文學」為年度主題，並將舉辦逾310場文化活動。在名家講座環節，將會請來兩岸三地的作家，香港科幻小說巨擘倪匡亦會現身書展與書迷交流。

周啟良（中）望鼓勵讀者閱讀科幻及推理文學。（袁澍攝）

票價不變 憑首兩日門票可再入場一次

今年書展門票仍維持成人25元，小童票10元的價格，但亦附有免費進場特別優惠——首兩日（17及18日）正價票入場的人士，可用完整票尾於19、20或21日下午5時後再免費進場一次。

香港貿發局副總裁周啟良指，今年書展文化活動顧問團選定「科幻及推理文學」為本屆書展年度主題，並以「從香港閱讀世界－－疑真疑幻．幻夢成真」作點題，鼓勵讀者閱讀更多不同類型的科幻及推理文學，享受閱讀樂趣，探索未知人生。

倪匡講話風趣到肉，料會吸引大批讀者出席。（資料圖片／視覺中國）

將展示《衛斯理》系列手稿

香港書展設有8大講座系列，包括，「英語閱讀與創作」、「世界視窗系列講座」等。而每年最受入場人士觀眾關注的「名作家講座系列」，今年亦會請來華文文壇及有影響力的作家來主講。《亞洲週刊》總編輯邱立本表示，今年將會由明報出版社總經理與倪匡對談，題目為《無限時空中追尋無限未來——倪匡與衛斯理的科幻世界》。

周啟良表示，今年請來香港科幻巨擘倪匡與書迷見面，並會展示《衛斯理》系列的手稿和剪報；另外，內地的閻連科、麥家、劉震雲、許知遠、周雲蓬，以及來自台灣的平路、朱國珍及馬世芳等等，也會出席。

今年是踏入書展第30年，書展文藝廊將特設「三十連綿書展情」專區，展出各種紀念品、書展印章及紀念封等。另外，並會設「方寸情懷」專區，展出幾近失傳的藏書票藏品。

另外，憑書展門票亦可免費參與同場舉行的第三屆香港運動消閒博覽。