【書展2019】被封「男同性戀測試準則」　TVB小生推爆肌寫真答謝

唔好尖叫住！下面還有未爆光的花絮相。（IG圖片 / hoi1218）

香港書展2019將於7月17日開始，相信大家對今年的攤位、新書有興趣之外，最期待的就是有哪幾本新寫真，但不要以為出寫真書只是女藝人的專利，其實今年TVB男藝人袁偉豪，在去年推出寫真後亦相當受歡迎。早前另一名TVB男藝人，34歲的楊潮凱主持了旅遊節目《3日2夜》，播出後取得相當多好評之餘，更獲網民封為「Gay Test」標準。楊潮凱：「嚟緊會出本散文寫真，男男女女都OK㗎，我十分歡迎大家嚟買。單次訂購得最多嘅，我仲會親手做一份禮物多謝佢！」



【3日2夜】楊潮凱成男同性戀測試準則 自嘲係「臘肉」：多謝抬舉

這就是楊潮凱口中所說，「型格嘅相」。（受訪者提供）

楊潮凱接受《香港01》訪問時，就表示有機會推出散文寫真，其實全靠網民。「多得咁多位巴絲打推我做『Gay-Test』，可能因為《3日2夜》個節目同報道，書商先覺得我有Market，我先可以有機會！哈哈，我成本嘢都係以型為主。其實呢本書係我入行10年的記錄，除咗好多靚相之外，我仲喺書入面寫咗自己一啲對生活、工作，沉澱咗嘅諗法。雖然唔係好多，但係都寫咗入去。」

仲頂得住嘅，可以向下觀看更多。（受訪者提供）

他續說：「其實係記錄下自己呢段時間嘅狀態，因為拍《法証先鋒IV》個體重要增肥去到170磅，未有時間去修身。當知道要影呢本相集嘅時候，就只係得返23日去減，中間過程係好痛苦，但係對自己嚟講都係一個好機會去創造不可能。影嗰時個Body都未算最好，最後減到144磅，但係以呢個時間嚟講，我已經盡晒力㗎啦，中間仲拍緊自己套電影《喜歡妳是妳》，所以每日只係有一兩個鐘操練。嗰排仲要介晒油同糖，要食得非常清淡。」

34歲的楊潮凱很有男人味。（受訪者提供）

相集中有沒有騷肌相？例如着三角褲！他笑說：「哈哈哈，唔好諗咁多！」當繼續追問有關衣著的詳情時，他就開玩笑的說：「條褲緊就一定啦，如果鬆就唔係泳褲，而係沙灘褲。我仲記得影嗰日，去到室內冷氣地方要著外套，可能係因為減咗肥，體脂太少所以好怕凍。」問他書商找他合作出寫真的心情是如何時，他回答：「我嗰時係諗：『我喎？係咪搞錯咗呀？』公司都大把小鮮肉，點解搵我呢個人父？不過諗多諗，我就同自己講：『我可以局限自己嘅可能性，既然都未試過，點解唔試吓！』於是我就影咗啦。」

楊潮凱表示，這一張只是花絮相。他真的是操得很Fit。（受訪者提供）