土地共享先導計劃或延期推出　 黃偉綸：社會氣氛繃緊宜靜一靜

特首林鄭月娥去年在施政報告提出「土地共享先導計劃」，原定最快在本年中推出，惟發展局局長黃偉綸今日（25日）表示，雖然「土地共享先導計劃」可以增加公營房屋的供應，但仍有不少細節要商討，強調「欲速則不達」，計劃可等待社會氣氛較為寛鬆時再推出。

黃偉綸指出「土地共享先導計劃」仍有不同的細節正在處理，認為需要多點時間商議。（梁鵬威攝)

發展局局長黃偉綸今日指出，「土地共享先導計劃」雖然原定是6至7月推出，但現時仍有不同的細節正在處理，認為需要多點時間商議。

政府的政策措拖均會平衡公眾利益

黃偉綸解釋，「土地共享先導計劃」可以增加本地的土地供應，當中新增的樓面面積更有60至70%是作為公營房屋之用，惟私人發展商能夠在計劃賺取利潤的機會，「我認為喺目前嘅社會氣氛下要取得適當平衡，我哋覺得再小心做係好啲。」他相信需要多幾個星期的時間研究，並會在暑假前再公布是否能夠推出。

他被追問現時的社會氣氛是指什麼，是否指政府處於半癱瘓狀態？黃偉綸則稱，不覺得政府是處於半癱瘓，但同意「𠵱家個社會氣氛係比較繃緊，如果有個機會大家鬆一鬆，靜下來。」重申政府就個別政策措拖均會平衡公眾利益，並聆聽反對的聲音，強調「欲速則不達」。

另外，交椅州人工島研究撥款排在立法會財委會議程最後一項，黃偉綸坦言若財委會未能處理，「政府會接受事實。」但他強調，發展人工島符合公眾利益，包括能夠紓緩房屋供應，改善新界西北交通，推動長遠的經濟發展。