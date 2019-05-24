三跑、人工島填海砂源供應成疑　姚松炎：應考慮其他土地供應方法

機場三跑工程因海砂填料不足，已令工程滯後22個月，上月24日機管局向立法會提交文件中指出，除了向內地購入砂源外，填海工程承建商亦已向菲律賓及馬來西亞的不同砂源採購砂粒。惟上月初，菲律賓禁止一艘中國船員的採砂船在菲律賓八打雁省(Batangas )洛波鎮（Lobo）進行採砂供應香港機場三跑工程。 房產發展研究中心創辦人姚松炎質疑三跑的填海工程砂料供應是否足夠。政府去年提出東大嶼人工島填海工程，填1,000公頃的人工島需要大量填料，姚松炎認為，現時海砂供應出現斷流，應該重新考慮採用其他更可行的土地供應方法。

一艘載有中國船員的採砂船禁止在菲律賓採砂。

上月初，一艘載有中國船員的採砂船未經通報停泊在菲律賓八打雁省(Batangas )洛波鎮（Lobo）一個漁村，當地市長要求船隻離開，不允許他們進行挖泥，因挖泥會影響附近的一個堤壩，不利於防洪；同時市長不希望挖泥破壞了當地的海洋生態，船隻未能獲得合法的環評證書。當地傳媒報導指，菲律賓希捷工程及建築系統公司(Seagate Engineering and Buildsystems )曾派人到該漁村了解事件。

船隻為本港機場三跑提供填料

當地傳媒其後翻查文件發現，今年2月，有一間公司曾向希捷發出採購訂單，以每公噸2美元的價格購買200萬立方米的洛波鎮河的砂，該批砂會運往香港供國際機場三跑道工程用。

姚松炎指，政府未能確保採購海砂的環評監察，更加顯示海砂供應出現斷流，應該重新考慮採用其他更可行的土地供應方法。

房產發展研究中心創辦人姚松炎博士指，立法會匯報有關三跑的填海進度時，未提及菲律賓禁止船隻採砂事件，更寫道『承建商已確定目前掌握的砂源，能供應足夠填料予三跑道系統項目的填海工程。』懷疑機管局欺騙立法會議員，質疑三跑的填海工程砂料供應是否足夠。

姚松炎：政府應考慮採用其他土地供應方法

東大嶼填海關注組任憲邦認為，三跑是否有足夠填料進行填海都成疑，遑論要填1,000公頃的東大嶼人工島，他認為政府指1000公頃的填海填料供應沒有問題是過份樂觀。現時的海砂供應愈來愈少，不單是越南、柬甫寨、馬來西亞及菲律賓，中國亦停止出口海砂。

姚松炎指，政府未能確保採購海砂的環評監察，更加顯示海砂供應出現斷流，應該重新考慮採用其他更可行的土地供應方法。