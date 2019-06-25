【逃犯條例】英華女學校被指邀「反對派」講修例　校方：一貫中立

港府修訂《逃犯條例》引致民怨沸騰，結果要「暫緩」修例，等待草案明年7月「自然死亡」。多間大專院校及中小學校友發起網上聯署反對修例，其中獲逾1,800名校友響應的傳統名校英華女學校，校方邀請了新聞界資深從業員劉進圖及港大法律學院學者張達明，於明天（26日）到校講解修訂，被質疑立場偏頗，傾向反對修例人士。 網上近日廣傳一名身穿英華女學校校服的學生訪問，質疑校方持反對修例立場，片段中的女生樣貌打格，聲音經特別處理。校方回應事件時強調，保持一貫中立而開放的立場，「容讓師生於課堂內外發表不同意見」。

英華女學校邀請了新聞界資深從業員劉進圖（左）及港大法律學院學者張達明（右），明日到學校講解《逃犯條例》修訂。（資料圖片）

「英華女生」：校方無邀建制派或政府人士​

身穿英華女校的校服的女生，在訪問中指出，校方只邀請「反對派」的新聞界資深從業員劉進圖及張達明律師，在（26日）到校以《逃犯條例》為題進行演講，不但沒有邀請建制派或政府人士解釋條例，更取消原有升旗儀式。片段公開後，有數名網民在留言稱，受訪者說明該校任教情況與事實不符，質疑並非該校學生。

（英華女學校校網）

校方則在校網發聲明回應事件時，承認有邀請新聞界資深從業員及法律界學者於明日到校，但原意是請二人以專業角度分享見解，讓學生可反思及自由表達意見，重申學校在不同社會議題上一貫保持中立而開放的立場，老師一向以持平的態度，引導學生多角度思考，強調師生可於課堂內外發表不同意見。校方承認已將原定於明日舉行的升旗儀式，延至7女月4日舉行。