【曾蔭權案】陶傑撐曾非「明知故犯」：林鄭強推逃犯條例先係！

前特首曾蔭權被指在任處理數碼廣播牌照時，與股東黃楚標洽談租約而未有向行政會議申報，早前被裁定公職人員行為失當罪。終審法院今日（26日）頒下判詞，裁定曾上訴得直。 與曾蔭權份屬好友、曾到庭支持他的作家陶傑認為，判詞是客觀及合理，強調曾蔭權與黃楚標的租約，並不涉及任何利益：「交租要俾錢，曾蔭權都唔會認為係利益，點存在『明知故犯』？」他笑言，「明知故犯」是中國式的誅心論，「（特首）林鄭月娥推《逃犯條例》都係明知故犯，咁佢都要推？」

作家陶傑曾到庭支持曾蔭權，為曾蔭權上訴得直感到「開心」。(資料圖片／伍凱瑩攝)

不涉利益不存在「明知故犯」

終審法院5名法官今日（26日）一致裁定，前行政長官曾蔭權就公職人員行為失當罪的定罪上訴得直，獲撤銷定罪及判刑。33頁的判詞指出，原審法官指出「明知故犯」元素富有爭議性，一個有意識地不披露決定，雖然決定是錯誤，但不等於隱瞞。

陶傑過去不單曾發表「曾蔭權不應有罪」、「利益未有袋過落袋」等言論，更曾直接到庭支持對方。他回應《香港01》查詢時表示，為曾蔭權上訴得直感到「開心」，認為曾蔭權與黃楚標的租約從不涉及任何利益，故也不存在「明知故犯」。

法官講邏輯及證據

陶傑解釋：「交租要俾錢，本身就不是利益；你去超市買包米係咪叫利益呀？」他相信曾蔭權也考慮過，不認為租約是利益而未有申報。

他強調，原審法官所指的「明知故犯」是中國式的誅心論，「（前律政司司長）袁國強去勾結『外國勢力』，堅持要搵second opinion（法律意見 ），好明顯係政治動機！」該做法絕對不合理，他覺得今次上訴「法官係講邏輯、證據」。

曾蔭權就其公職人員行為失當罪作出終極上訴。（資料圖片／歐嘉樂攝）

指曾過去4年「冤情」如同200萬上街者「憤怒」

陶傑又質疑，如果曾蔭權的租約涉及利益，「咁（特首）林鄭嘅『前任』收受5,000萬元無申報，點解（律政司司長）鄭若驊又搵second opinion呢？」他認為曾蔭權是受到不公平的對待，「我希望政府官員可以停止講大話！」

對於曾蔭權的過去4年的經歷，陶傑形容其「冤情」如同香港早前有200萬人上街的「憤怒」，「林鄭月娥明知台灣是會以中華民國去簽署引渡條例，咁點解佢都要做呀？」若要談及「明知故犯」，他說：「『明知』都要繼續推，你話係咪林鄭先係『明知故犯』呀？」