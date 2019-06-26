【曾蔭權案】唐英年：恭喜沉冤得雪　李柱銘：磨難令他變純和

前特首曾蔭權被指公職人員行為失當，服畢一年刑期後仍就定罪向終審法院提出上訴，終院今（26日）裁定他上訴得直。 前政務司司長、全國政協常委唐英年透過發言人「恭喜曾先生及其家人，沉冤得雪！」 曾為曾蔭權撰寫求情信的民主黨創黨主席、資深大律師李柱銘表示，結果證明曾是無辜，而慶幸他有宗教信仰支撐，才沒有崩潰。他又表示，曾作為前特首，經歷了入獄的磨難和屈辱，性格變得更純和及寬恕，「佢冇憤怒，佢睇化晒」。

曾蔭權最終上訴得直，卻蒙受一年牢獄之苦，李柱銘就表示，慶幸的是曾蔭權是教徒，「宗教信仰對他支持很大」。（資料圖片）

李柱銘表示，一直看好上訴「贏實」，因過往澳洲和香港的案例，都裁定公職人員行為失當的定義應收窄，惟原審庭及上訴庭都沒有引用最新的案例；故他一直相信到終審庭時，法官會審視之前判決的缺失，判曾蔭權上訴得直。

對於曾蔭權最終上訴得直，卻蒙受一年牢獄之苦，李柱銘就表示，慶幸的是曾蔭權是天主教徒，「宗教信仰對他支持很大」。他又指，曾蔭權獲釋後，曾與對方在教堂碰面，感覺曾性格變得純和、寬恕，沒有憤怒。

至於控方對曾蔭權收受利益的控罪，陪審團兩次未能達成有效裁決，李柱銘就認為，該控罪為曾蔭權留有尾巴，但根據案例，案件一旦兩次「未能達成有效裁決」，即不能再重審。他指出，過往英國也曾有人在第三次重審時，才被判罪成，惟最後第三次重審裁決，被當地最高級別法院推翻。

李柱銘表示，一直看好曾蔭權終極上訴「贏實」。（資料圖片/梁鵬威攝）

他解釋，未能裁決的案件不可以重複審判，直到有結果，除非是涉及謀殺或恐怖活動等嚴重罪行，惟曾蔭權案中的控罪明顯未達到此種嚴重性。