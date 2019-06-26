迪士尼暑假推《反斗奇兵》噴水花車　港人優惠688元入園兩次

炎炎夏日最適合玩水消暑。香港迪士尼樂園今（26日）起至9月1日，推出「迪士尼反斗夏日—大玩水花」，新增兩架以《反斗奇兵》及《海底奇兵》為主題的噴水花車，可噴出高達7米水柱。 樂園續推「港人優惠」，即日起至10月31日期間以688港元，可購買「雙重暢玩優惠」門票，可入場兩次。

迪士尼與彼思（Pixar）的電影《反斗奇兵4》將於下月上映，香港迪士尼樂園亦於暑假推出升級版「Pixar 水花大街派對！」。（資料圖片）

迪士尼與彼思（Pixar）的電影《反斗奇兵4》將於下月上映，香港迪士尼樂園亦於暑假推出升級版「Pixar 水花大街派對！」。其中新增兩架以《反斗奇兵》及《海底奇兵》為主題的噴水花車，可噴出高達7米的水柱。

劇中的牡羊女寶貝和新角色小叉（Forky）會以新造型出現，亦會與一家大小合照留念。樂園亦推出逾40款期間限定的餐飲，及超過280款相關主題產品。

此外，三間樂園度假區的酒店均推出新的主題客房佈置，包括《魔海奇緣》、《反斗奇兵》和Duffy與好友等主題，而城堡區內的新「童話藝坊 —魔法化妝廳」將於7月1日開幕。

樂園於今年4月調整門票價格，平均加幅3%。現時一日標準門票新售價為639元；小童門票（3歲至11歲）為475元；兩日標準門票和小童門票分別為825元及609 元。樂園指，即日起至10月31日推出「港人優惠」，以688元購買「雙重暢玩優惠」門票，可入園兩次。