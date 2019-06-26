「殺神」要加入迪士尼？　奇洛李維斯變王子攬住公主跳舞

現年54歲的奇洛李維斯絕對是寶刀未老的超級男神，今年上映的最新的一集《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3–Parabellum）口碑票房皆收，在全球都大獲好評，電影公司更已宣布電影會開拍第4集，定檔2021年上映。 近日，就有傳「殺神」將會殺入迪士尼，成為王子的一系列圖片更在網上瘋傳，到底是甚麼一回事？

現年54歲的奇洛李維斯絕對是寶刀未老的超級男神。（《殺神John Wick 3》劇照）

「奇洛李維斯熱潮」

2019年可以說是掀起了一股「奇洛李維斯熱潮」，事關自從《殺神John Wick 3》上映，獲讚是系列電影中最出色的一部，熱爆全球後。電影公司更緊接宣布會開拍第4集，定檔2021年上映。之後，奇洛李維斯現實中的真人好事、低調行善等事蹟又再被翻出來報道，令男神再次獲封為世界級紳士兼暖男。

接着又在《反斗奇兵4》，為最新角色勁爆公爵（Duke Caboom）配音。（影片截圖）

加入《反斗奇兵4》

男神的人氣和魅力爆晒燈，近日更加入《反斗奇兵4》，為最新角色加拿大首席特技人勁爆公爵（Duke Caboom）配音。這個角色是一個喜歡表演自己、充滿自信的電單車特技演員。從預告中已見到，公爵對住胡迪和牧羊女，擺出多個高難度甫士，相信是一個喜歡扮型、耍帥的型男。

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2019年可以說是掀起了一股，「奇洛李維斯熱潮」。（影片截圖）

近日，有一系列的圖片在網上瘋傳，看到奇洛李維斯這次加入迪士尼，化身成為不同版本的王子。原來是插畫家Crystal Ro，將這位完美的男神，代入迪士尼的故事，讓奇洛李維斯再次成為大暖男，以不同王子的形象陪伴着公主，呵護各大公主。

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這一系列的插畫在網上瘋傳，有網民大讚插畫家的創意，「有鬍鬚的王子很有型！」，但也有影迷指出奇洛李維斯與女粉絲合照，也會保留一定距離，絕不會胡亂把手放到女粉絲身上，所以奇洛絕對不會在得不到公主的認同前，就會貿貿然親吻公主。