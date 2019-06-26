G20風起雲湧？天文台料低壓區未來一兩日橫過日本西部

雲集各國政要的二十國集團（G20）峰會將於本周五及六（28及29日）在日本大阪舉行，不只是場內風雲變色，場外的天氣亦然。天文台預測，現時位於琉球群島一帶的低壓區會在未來一兩日橫過日本西部，日本氣象廳預測，該低氣壓將逐漸增強，其暴風圈將於明日（27日）下午觸及南部的宮崎市，之後去向未明。

日本氣象廳預測該熱帶低氣壓將於明日（27日）靠近日本。（日本氣象廳網頁）

日本氣象廳預測，該熱帶低氣壓正向北移動，至明日（27日）凌晨時，將轉為向東北方向移動，逐漸靠近日本南部，隨後去向未明。熱帶低氣壓靠近日本期間逐漸增強，到了明日下午，其中心暴風圈風速可達每小時64.82公里。日本氣象廳未有再評估該熱帶低氣壓屆時的等級，若發展成熱帶氣旋，將有機會命名為「聖帕」。

G20峰會會否撞正打風仍是未知之數，但從未來的天氣預報可窺探一二。當地機構預測大阪於28及29日多雲、時有陣雨，降雨機會為50%至60%。

JTWC預測，該熱帶低氣壓將移向日本。（JTWC網頁）

除了日本氣象廳外，台灣中央氣象局、美國軍方聯合颱風警報中心（JTWC）亦發出警示。中央氣象局預測，該熱帶低氣壓將以東北方向移動，並逐漸靠近日本，JTWC的預測亦大致相同。

不過，熱帶低氣壓經過日本後，會登陸還是繼續向東北移動，仍未有定案。JTWC、美國全球預報系統（GFS）、英國氣象局等預報系統曾於昨日（25日）一致預測該低氣壓橫過整個日本，但今日預報再現分歧，低氣壓去向未明。