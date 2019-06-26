不滿「逃犯」討論在元朗區議會中被抽起　黃偉賢：血淋淋的噤聲

就日前區議會會議突然抽起「要求政府撤回有關逃犯條例修訂」的議題，元朗區議會今日（26日）發起遊行，由西區警署遊行至中聯辦，及後他們再到政府總部外抗議，遊行人士高呼「抗議中聯辦 違反基本法」的口號，以表達對日前在區議會中被「禁聲」的強烈不滿。

元朗區議會今日（26日）發起集會，由西區警署步行到中聯辦作示威，高呼「抗議中聯辦 違反基本法」的口號。（方家遠攝）

元朗區議會今日（26日）發起集會，由西區警署步行到中聯辦作示威，高呼「抗議中聯辦 違反基本法」的口號，以表達對區議會日前抽起「要求政府撤回有關逃犯條例修訂」議題的強烈不滿。

元朗區議員黃偉賢表示，今次「禁聲」事件明顯為中聯辦直接介入區議會事務。（方家遠攝）

元朗區議員黃偉賢認為，今次「噤聲」事件明顯為中聯辦直接介入區議會事務，試圖向18區區議會施壓以避談逃犯條例。另外，黃議員表示今天早上收到消息，區議會將於本月18日加開特別會議就逃犯條例作出討論，懷疑中聯辦是害怕「幕後黑手」的身分曝光，才有所行動。

黃議員重申，區議會中的議題討論受基本法保障，若中聯辦或政府有心控制區議會事務，絕對是血淋淋的「噤聲」。他又表示，律政司司長身鄭若驊身為大律師，竟然發表「暫緩」跟「撤回」一樣的言論，又勸籲市民不要執著於字眼的言論，是絕對不能接受，因為於法律而言，字眼的重要性極高。他強調在特首下台前，鄭司長便應引咎辭職。

遊行人士在中聯辦外抗議後，又轉到政府總部外表達意見，而立法會議員尹兆堅亦有加入其中，他表示中聯辦干預區議會議程並非新鮮事。他指，忍受區議會「選擇性」討論政治已久，如「佔中」、「六四」等議題每次都被禁止討論；就是次「噤聲」事件，尹兆堅表示，18區區議會應追究到底，並呼籲市民要在11月的區議會中積極投票，以助泛民主派在未來議會中積極表達民意。