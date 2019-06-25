【逃犯條例】元朗區議會臨時抽起　主席沈豪傑：不應討論政治議題

元朗區議會泛民區議員原於今日（25日）區議會上討論一個月前已提交、並獲區議會接受的「要求政府撤回有關逃犯條例的修訂」，惟元朗區議會主席沈豪傑突然抽起該動議，認為不應討論政治議題，不批准討論。 部分區議員抗議決定並離場抗議，又號召各區區議員明天一同到中聯辦及政府總部抗議。

元朗區議會泛民區議員原於今日（25日）區議會上討論一個月前已提交、並獲區議會接受的「要求政府撤回有關逃犯條例的修訂」，惟元朗區議會主席沈豪傑突然抽起該動議，認為不應討論政治議題，不批准討論。

元朗區議員黃偉賢本於今日區議會大會動議「鑑於政府提出修訂逃犯 條例引起本港各界憂慮，茲請政府撤回有關修訂，並重新進行廣泛而全面的諮詢」。惟沈豪傑今日指不應討論政治議題，認為現時最重要向前看，修補社會撕裂、停止內耗，讓社會盡快回復平靜，又稱「大家重新出發、重建互信，以一顆包容和體諒的心，一起做好地區民生工作」，不批評動議討論。

元朗區議員杜嘉倫批評，此舉是強行將區議會和政治事件分開，「因為正正有很多人、元朗居民都就這件事情表達意見，區議會的作用亦是作為橋樑、溝通管子，讓政府和民間有溝通渠道表達意見」，部分議員及後抗議離場，會議一度暫停。

元朗泛民區議員黃偉賢、鄺俊宇、麥業成、杜嘉倫及陳美蓮事後發聲明，對沈豪傑決定感到非常憤怒，質疑6.12事件已被禁止於18區區議會討論。聲明稱，能夠給予全港18個區議會主席有如此大的壓力，不是中聯辦就是政府，故此元朗泛民號召各區區議員，明天一同到中聯辦及政府總部抗議，表達對中聯辦及政府直接干預議會運作的强烈不滿。

元朗區議會泛民區議員原於今日（25日）區議會上討論一個月前已提交、並獲區議會接受的「要求政府撤回有關逃犯條例的修訂」。（元朗區議會文件）

另外，對於有指教育局要求學校呈上近日師生參與有關修訂逃犯條例的罷課及集會師生名單，教育局常任秘書長楊何蓓茵出席同一會議時，澄清沒有此事，早前向學校發出的信函只是了解學校需否支援，並非製造白色恐怖。

楊何蓓茵又指據她了解，沒有學校鼓勵學生罷課，教育局亦不鼓勵學校罷課，因會打亂課程進度。