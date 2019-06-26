警查手機須手令案　辯方：搜證與私隱須取平衡　難靠警方自行判斷

高等法院早前就5名社運人士手機被警方沒收的案件中，裁定警方在非緊急情況，必須先取法庭手令，才可查閱被捕人士的手機內容，警方提出上訴，聆訊今（26日）續，代表該5名社運人士的律師陳辭時指，查閱手提電話不單是關乎擁有者的私隱，更包括與擁有者通訊人士的私隱，即其朋友、家人的私隱，法庭需要考慮到查閱電話或影響其他很多無辜的人。

民陣被沒收手機案(左起) 四名人士：陳倩瑩、陳小萍、楊政賢、洪俊毅。（資料圖片／陳雯慧攝）

上訴人由律政司代表的警務處處長，五名答辯人為民陣成員岑永根、楊政賢、陳倩瑩，義工陳小萍，和洪俊毅。

警方搜證與保障私隱須取平衡

代表民陣成員的資深大狀潘熙陳詞時指出，觀乎不少案例，實行普通法的法院均愈來愈看重手提電話中所涉的私隱，而查閱手提電話不單是關乎擁有者的私隱，更包括與擁有者通訊人士的私隱，即其朋友、家人的私隱，法庭需要考慮到查閱電話或影響其他很多無辜的人，望法庭在考慮警方搜證權力與私隱權間，可以取得平衡。

要警方先取手令做法務實

潘大狀又表示，查閱電話與普通搜查隨身手袋情況不同，查閱電話會侵犯更多個人私隱，亦引述加拿大的案例指查閱電子器材相較於搜屋而言，會侵犯更多個人私隱。在相關法例未進行修改的情況下，法庭裁定警方若非在緊急情況，必須先取手令才可查看被捕人士手機內容的做法務實。

難靠警員自行判斷

潘大狀直言，在加拿大類似的案例中，7個審理案件的法官也無法就相關議題達成共識，怎能夠要求前線警員去自行作出判斷。因此潘大狀認為，警方必須在緊急情況下，才可以毋須取得手令而查看被捕人士手機內容，否則屬於違憲。

另外，代表警務處處長的資深大狀莫樹聯今早陳詞時繼續強調，警方可在查閱時遵守各種指引，包括保存查閱紀錄、考慮控罪性質是否嚴重才進行查閱等指引，若不滿警員的判斷或做法，市民可提司法覆核，讓警方在庭上作出交代。

案件編號：CACV270/2017